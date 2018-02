Juan Agra será desde mañana presidente de la Sociedade de Caza de Silleda

La junta electoral que coordinó le proceso de renovación de la junta directiva de la Sociedade de Caza, Pesca e Tiro de Silleda se reunió ayer para aprobar la única candidatura que se presentó para relevar al equipo de Jesús Pérez Caramés y que encabeza Juan Agra, quien ya ejerció de secretario durante los últimos cuatro años. Según marcan los estatutos, hoy será una jornada para que los socios presenten impugnaciones, una cuestión que será de mero trámite ya que no tendría sentido alegar contra la única lista que se oficializó. De este modo, tal y como explicó Caramés, ya no será preciso celebrar la asamblea del sábado, sino que Agra queda proclamado ya mañana como nuevo presidente del colectivo, por un periodo de cuatro años.

Junto a este joven cazador y pescador vecino de la parroquia de Piñeiro, se integran en su candidatura Benjamín Valiñas Núñez, que se encargará de la vicepresidencia; Lorena Martínez Villaverde, como secretario; su hermano Jorge Agra Requeijo, como tesorero; y los vocales José A. Calveiro Novo (del área de pesca); Gumersindo Fuentes Moreira (de tiro); Antonio Verde Calviño y Marcos Vigide (ambos de caza).

Al proceso electoral no se presentó, finalmente, un histórico del colectivo cinegético, Aurelio Fernández Villaverde. Pese a anunciar en reiteradas ocasiones su intención de suceder a Jesús Pérez Caramés, decidió no formalizar su candidatura. Pérez Caramés, por otra parte, ya había adelantado las elecciones a junio del año pasado, pero al no concurrir ninguna lista su equipo se mantuvo como una junta gestora. Entre las actividades que ya están cerradas para este año figura la Festa do Socio, fijada para el 23 de junio. En ese mismo mes, pero el día 9, se celebrará el torneo provincial de perros atrailados, dentro de la Fecap, una feria incluida a su vez en las actividades de la Semana Verde. Además, a partir del 18 de marzo vuelve a abrirse el campo de tiro.