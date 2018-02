La AED demanda más suelo industrial porque el disponible "no se adapta a las necesidades"

Lalín fue escenario ayer, por tercer año consecutivo, de la reunión del comité directivo de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). Tras una visita a la firma Embutidos Lalinense el presidente de la entidad, Jorge Cebreiros, ofreció una rueda de prensa junto a su homólogo de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Antonio Lamas, en el Pazo de Bendoiro. Estuvieron acompañados por dos vicepresidentes de la CEP, José Manuel Valenzuela y Manuel Viéitez, así como el número dos del colectivo empresarial dezano, David Campos.

Lamas hizo constar que la situación por la que pasa Lalín bien puede extenderse al resto de la provincia: crece la demanda de suelo empresarial y, aunque sí se dispone de suelo industrial y de naves vacías, "no se adaptan a las necesidades del empresariado", lamenta, recordando que meses atrás una firma con 150 trabajadores descartó instalarse en la comarca debido a que no encajaba con sus demandas. Las firmas piden suelo barato y extensiones grandes, sí, pero también precisan que las parcelas cuenten con todas las infraestructuras de comunicación y que, sobre todo, los trámites para ocupar la finca sean lo más rápidos posible, como apostilló Cebreiros. Trámites que en Galicia suelen llevar dos años en el norte de Portugal se despachan en tres meses, y de ahí la fuga de empresas hacia el país vecino.

Es cierto que la Xunta acaba de poner en marcha el plan Concellos doing Business, mediante el que los gobiernos activan deducciones fiscales a las empresas que se instalen en sus parques industriales. Es un paso para frenar el reclamo luso, pero "quizá esto ha tardado mucho", se lamenta Cebreiros "porque entre las cámaras municipales portuguesas y la Cámara de Lisboa no existe ningún eslabón", y de ahí que las esperas burocráticas sean muy inferiores en el país luso. "Los tiempos no pueden ser siderales", recalcó el presidente de la CEP.

Las infraestructuras de los polígonos son otras de las cuestiones a tener en cuenta. Lamas instó al gobierno local a acometer el inicio de la cuarta fase del polígono Lalín 2000, si bien "podría ser un problema si sale tan cara como la tercera". La ventaja de esta área frente al futuro polígono de Catasós -que, recordemos, tienen orientaciones distintas- es que Lalín 2000 ya cuenta con toda la logística. "Queremos el polígono que esté antes en tiempo y forma, y con un coste competitivo", apostilló Cebreiros.

La CEP respaldó, también, la reivindicación ya histórica para conseguir una rebaja en las tarifas de la AP-53, cuyo uso "es prohibitivo para los empresarios dezanos", recalcó Lamas. A ello se une un "bajo nivel de seguridad", en palabras de Cebreiros. Precisamente, en su visita ayer a la zona nororiental de la provincia, los miembros de la CEP optaron por cubrir la distancia entre Vigo y Lalín usando las dos autopistas que tienen el mérito de estar entre las más caras de España: la AP-9 para llegar a Santiago y, desde ahí, tomar la mencionada AP-53. Cebreiros aprovechó para quejarse de la mala conexión no solo entre el sur y el interior de la provincia, sino los problemas del sur, con vehículos a 60 kilómetros por hora en Rande, pese a ser una vía de peaje, o los tres años que acumula ya un tramo de la AG-55 (la salida de Vigo a Ourense) con 60 kilómetros por hora y seis radares en apenas 15 kilómetros.