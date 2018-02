O cocido máis inspirador

Lara Rodríguez Peña, concelleira de Cultura, presentou a inauguración de onte. O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, destacou o "triángulo" que conforman Cocido, Arte e Entroido en Lalín. "Un triángulo trascendente no eido cultural, pois EmporcArte e o Cocido das Artes favorecen a inspiración, o encontro e a comunicación entre artistas e entusiastas das artes das máis diferentes disciplinas", afirmou. Rafael Cuíña definiu Lalín como "un pobo que ama a cultura e a gastronomía", antes de ceder a palabra a Miguel Santalices. O presidente do Parlamento aludiu ao eixo cultural que forman a súa terra, Ourense, e Lalín como "o máis creativo de Galicia". No seu empeño por abrir o Parlamento á cidadanía, non dubidou en poñelo a disposición dos artistas que o desexen -como "magnífico escaparate polo que pasan 35.000 persoas cada ano"- para colgar alí as súas esculturas ou os seus cadros en depósito. Tamén asistiron varios concelleiros, entre eles, o senador José Crespo.