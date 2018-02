La independencia de Cataluña, protagonista del carnaval de Merza

Las batallas dialécticas de los Xenerais do Ulla hicieron su parada ayer en Merza. En esta edición el tiempo no acompañó a los organizadores, que incluso durante la cita llegó a llover, sin embargo, tal y como indican, esto no arrugó a los asistentes que no perdieron la oportunidad para disfrazarse y pasar un buen rato entre versos de Xenerais, concursos y charangas. Donde por supuesto, la política tampoco faltó, al menos con mucha ironía. La gran afluencia y el buen trabajo de los disfraces llevó a la organización a otorgar 100 euros más de los que tenía previsto "para incentivar a la gente para que continúe trabajándose los disfraces", apunta la presidente de la Asociación Vella dos Cornos, Belén Guzmán.

La parroquia cruceña cuenta con 10 'xenerais' que ayer dieron buena cuenta del devenir político y social del último año. La independencia de Cataluña y Carles Puigdemont fueron el eje principal de la guerra verbal. Ahí los generales no dejaron títere con cabeza, tampoco el presidente Mariano Rajoy y la corrupción general en el apartado político. Tampoco se olvidaron de las repetidas elecciones que tuvieron lugar hace dos años. Como es habitual, los Xenerais atizaron con sarcasmo la política española, incluso la internacional, con detalles para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o a Corea del Norte y su líder supremo Kim Jong-un.

A partir de las 17.00 horas partió el desfile que recorrió las calles de lugar. Asimismo, después de la trayectoria en donde tampoco pudo faltar los 'mouros', el escribano y el 'frade', los impulsores del evento también entregaron 740 euros en premios. En la categoría de carrozas Un cristo de circo ganó 200 euros y Tiroteo centro de animación 100 euros. En la de grupos la Nena do exorcista se llevó el primer premio y 120 euros, Manicomio móvil 70 euros y Peixes 50 euros. En el apartado individual fueron para Bombeiros da Pousada (60 euros) y A Galiña Choca (40 euros) .