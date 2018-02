Risas en el Arena y música en los bares

El sábado de la Feira del Cocido estuvo pasado por agua, pero la música y las carcajadas fue lo que realmente inundó Lalín. En el día de ayer el Lalín Arena acogió la esperada despedida de Os Tonechos, interpretados por los cómicos Roberto Vilar y Víctor Fábregas. Alrededor de 3.000 personas acudieron a la cita donde esta pareja cómica dijo adiós de manera definitiva. Además, la tercera edición de Cantos de Taberna llegó a una quincena de establecimientos hosteleros. La música de otras tantas formaciones musicales alegraron la tarde de los clientes de los respectivos negocios.

El sábado de la Feira do Cocido estuvo marcado por el humor y por la música. No hace falta decir que el humor estuvo a cargo de los humoristas Roberto Vilar y Víctor Fábregas que volvieron a convertirse en Os Tonechos para brindar una actuación abarrotada de gente en el Lalín Arena. Mientras que la música que se pudo escuchar por las calles de la cabecera comarcal dezana, muchos bares participaron ayer en los cantos de taberna que inundaron de alegría los establecimientos participantes.

Risas no faltaron ayer en el Lalín Arena. Unas 3.000 personas vinieron de todas partes de Galicia para presenciar el que sería el adiós definitivo de una de las parejas cómicas gallegas más conocidas, Tucho y Tonecho. Tal fue la entrada, que el escenario quedó reducido a un cuadrado en el centro del multiusos. Allí, Vilar y Fábregas sacaron lo mejor de sí durante los 90 minutos que duró el espectáculo, que no dejó indiferente absolutamente a nadie.

Un total de 15 formaciones musicales participaron en la tercera edición de Cantos de Taberna, patrocinada por la Asociación de Empresarios de Deza (AED) y la firma Coreti. El elenco de formaciones musicales que participó en esta iniciativa cultural es la siguiente: Os Argalleiros (Santiago de Compostela), Searas (Chantada), Muiñeiros do Sarela (Santiago), Sons da Mina (Vila de Cruces), Maruxeiras (Vilatuxe), Pandereteiras Ponte da Prata (Botos), Os Varacuncas (Rodeiro), Pandereteiras do Irixo (Ourense), Asociación Fiadeira (Antas de Ulla), Os Sin Son (Silleda), Os de Maside, Charaviscas (Vila de Cruces), Feitizo de Pau (Maside) Faiscas e Biruxes (Boborás) y Antoxo duns Poucos, de A Coruña. La cita , en los que colabora en Concello y la Diputación, así como las sociedades Mapfre, Odaiko Krea, Marcaxe, Licores Pousa y Deza Publicidade, remataró con un concierto en la calle Rosalía de Castro con la música de los grupos Sons da Mina y Tanto nos Ten. Esta edición homenajeó al gaiteiro de la parroquia de Santiso Plácido Rozas. A de Jácome, A Tasca, JR, O Garota, A Cunca Vermutería, Casa Currás, Taberna de Matelo, A Casa do Gato, A Bodeguilla, Café de Mili, bar Alfonselle, O Picoteo, Rosaleda y bar Polo, fueron los establecimientos participantes.