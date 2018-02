Lalín prepara su jornada más festiva del año

La víspera del día grande de la Feira do Cocido es una de las jornadas de mayor concentración de vecinos y visitantes, que en la previa se preparan ya para disfrutar con una cita que este año cumple sus bodas de oro. A la espera las circunstancias meteorológicas, el Concello está listo "para recibir a millares de visitantes". Los primeros en llegar fueron la treintena de vecinos de la localidad andorrana de Escaldes-Engorday, recibidos en el consistorio por el alcalde, Rafael Cuiña, que estarán en la localidad todo el fin de semana. Anoche en el programa Luar de la TVG se entregaron los premios de gastronomía y el "Álvaro Cunqueiro" de periodismo.

Los actos del domingo darán comienzo a las 11.00 horas en el consistorio con el acto de entrega del galardón Aldea Singular, que en su tercera edición fue a parar a la parroquia de A Xesta. Será amenizado por el grupo O Carballo da Manteiga. A las 12.00 tendrá lugar la visita a la carpa Mahou, un espacio de promoción y exposición y venta de productos gastronómicos, en el que estarán presentes 36 firmas ocupando los 85 metros de largo de la estructura transparente. En el Kilómetro 0 (12.45 horas) el presidente de la Real Academia Galega (RAG), Víctor Freixanes, dará lectura al pregón para, a continuación, dar paso a la apertura del desfile de carrozas y charangas en un acto que será conducido por el actor local Fran Lareu.

Carrozas

El desfile arrancará a las 13.00 horas y discurrirá por las calles céntricas del casco urbano. Son siete las carrozas participantes. La de Botos lleva por título Recreando os 60, A Xesta ( O comezo dunha tradición), Peña Casardixo ( Cousas de aldea), Cercio ( Unha pinga do noso aceite), Sello ( Lalín, un interior único), Cabaleiros do Deza ( First dates edición Cocido) y la de Cabaleiros de Lalín escenificará As feiras de Lalín no ano 1969. La música correrá a cargo de la Banda de Gaitas Os Dezas de Moneixas, a Asoc. Cultural O Carballo da Manteiga, la Comparsa Amoriños de Bora, Os Miúdos de Arcade, Cor Café de Pontevedra, Asoc. Socio-Cultural +Qdanza de Lalín, As Marchosas de Arcade, los Canecos de Poio, Charanga Os Verbeneros de Lalín, Charanga Km0, Charanga Os Ardores y Folión da Veiga.

Una vez finalizado el desfile el Pazo de Bendoiro acogerá la comida oficial solidaria, a la que acudirán cerca de 200 personas. Parte del coste del cubierto irá destinado al colectivo Aspadeza. Después de una larga sobremesa, la animación a las calles retorna a partir de las 20.00 a la Praza da Igrexa con el concierto del grupo de música tradicional Treixadura. Con este espectáculo se pretende que los visitantes no se marchen después de los actos centrales y que el público permanezca hasta la noche en el municipio, favoreciendo así a la hostelería "y llenando de ambiente Lalín".

La 50ª Feira do Cocido contará con un plan especial de seguridad que garantice la fluidez de la circulación y la seguridad de los miles de personas que se acercan a disfrutar de la fiesta. Una vez que el centro estará cerrado al tráfico, el Concello recomienda a los que se acerquen en coche que se vayan derivando hacia la zona de la periferia como O Regueiriño o la Rolda Leste, donde hay espacios habilitados para el estacionamiento. Del mismo modo, los autobuses que se desplacen hasta Lalín tendrán a su disposición los aparcamientos de las áreas comerciales o el Campo da Feira Novo. Como novedad este año, se instalará en la localidad un centro operativo de la Axencia de Emerxencias de Galicia (Axega), desde el que se coordinará todo el operativo. Además, por primera vez se empleará un dron de seguridad que se dirigirá desde este punto y vigilará desde el aire las principales zonas de conglomeración de personas. También estaba prevista la instalación de cámaras.

Agenda de hoy

Para hoy los actos incluyen un showcooking con los cocineros Juan Crujeiras y Luis Veira en la carpa Mahou (12.00) con música de Los Vagos. A las 18.30 en el multiusos tendrá lugar el espectáculo de despedida de Os Tonechos y entre las 19.00 y las 23.00 habrá cantos de taberna, patrocinados por AED y Coreti, con una quincena de grupos. Y a al medianoche un espectáculo pirotécnico en la Praza da Igrexa.