Vecinos de Ramiráns estallan tras 30 años de lucha con un octogenario que vive entre la basura

"Pónganse en nuestro pellejo", exigió ayer en el pleno Amalia Fernández Prieto, la portavoz de los vecinos del lugar de Ramiráns, en la parroquia estradense de Santo André de Vea, cuya indignación estalló ayer en el apartado de participación ciudadana del pleno, tras 30 años de lucha contra un octogenario que afirmaron que vive entre montañas de basura y en una casa sin tejado tras ser arrasada por un incendio en el que murió su madre en 2005 y que el Concello declaró en ruinas en 2015.

"Una imagen vale más que 1.000 palabras", remarcó, proporcionando a los ediles la imagen que acompaña esta información, en la que hizo notar que se puede ver al octogenario quemando entre la basura. ·"Los problemas de salubridad nos afectan a todos los vecinos de este lugar", aseguró, indicando que la gran acumulación de basura motiva que haya "ratas" y "moscones". Además, denunció que el anciano "quema todos los días", "planta fuego en esa broza" y a diario obliga a sus vecinos a "oler el humo de plásticos quemados". "Tenemos un problema sanitario" y, además, "un problema urbanístico" que derivó en la declaración de ruina económica, técnica y urbanística" de la casa en 2015. También le acusaron de invadir la vía pública, razón por la que sus vecinos ya le denunciaron en 1988 "por la construcción ilegal de una casa en terreno público". "Estamos hartos de reclamar con los distintos alcaldes y los distintos concejales", lamentó. Y mientras, afirmó, el vecino en cuestión "sigue construyendo vallados por fuera de su propiedad" y dificultando incluso la llegada del camión del butano a casa de sus vecinos.

"Es muy triste", se quejó. "Si tenemos que querellarnos" e ir al juzgado, "tendremos que ir contra el Concello", por lo que pidió ayuda a la oposición ya que con el gobierno ya "no contamos", ante la falta de resultados que esperaron durante años.

En ese punto, el alcalde José López Campos le respondió que su gobierno sí tomó cartas en el asunto y detalló qué hizo y va a hacer ante esta "situación complicada" por "una persona que tiene más tiempo y capacidad para agrandar el problema que nosotros para resolverlo" y al que el juez se negó a incapacitar, como se intentó a través de Servicios Sociales para poner fin a la pesadilla que viven sus vecinos.

Recordó que durante su mandato el Concello declaró en ruinas la vivienda y fue con Policía Local, operarios y técnicos municipales a limpiar la casa. Pero "a los dos días" el anciano volvía a tener acumulada muchísima basura, según sus vecinos, muy críticos con que no se le haya cobrado ese trabajo cuando aseguran que "tiene muchísimo dinero en el banco". Tras declarar en ruina su casa, el Concello dictó una orden de demolición y le instó a presentar el correspondiente proyecto. Él prometió hacerlo pero no lo hizo. Por eso, el Concello dictó la orden de derribo. Quiso notificársela por correo certificado en tres ocasiones en diciembre sin lograrlo y esta misma semana dos funcionarios se la llevaron en mano pero tampoco quiso recogerla. De ahí que el Concello ya haya emitido una multa coercitiva de 1.000 euros al trimestre, que "se reiterará trimestralmente hasta que cumpla con el proyecto de reposición de la legalidad urbanística". "Si no accede", apuntó, el Concello tendría que redactar el proyecto de demolición y acometerla subsidiariamente.

Y para acabar con la invasión de dominio público y de viales, este año se hará en Ramiráns la apertura de cunetas con canales en hormigón y un hormigonado. Se hará este verano. El alcalde promete estar "encima del tema". "Aunque a veces parece que ganan los infractores", admitió, lo que el Concello no puede permitirse es "viciar el proceso administrativo y que después "nos lo puedan declarar nulo". Las multas y la limpieza de su casa intentará cobrarlas a través del ORAL. Si no paga, se le embargarán bienes. "El procedimiento no tiene marcha atrás", prometió.