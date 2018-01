Moneixas preludia ao Cocido

Estampas como as de onte en Moneixas son cada vez máis infrecuentes de ver, sobre todo para os xóvenes, en casos alonxados de tradicións cunha orixe pouco menos que descoñecida como a matanza do porco. En Lalín, un territorio esencialmente rural nalgunhas casas aínda se homenaxea a San Martiño co sacrificio dun animal criado no cortello durante todo un ano para dar de comer á familia nos invernos dezaos ou encher de reservas as casas para outra festa na que a carne é moi protagonista: O Entroido.

A recreación da matanza do porco, organizada polo Concello de Lalín dentro dos actos da Feira do Cocido, cumplía onte na parroquia de Moneixas 19 edicións. A deshabitada casa rectoral foi o emprazamento elexido polos veciños para un ritual no que participaron centos de veciños e no que luceu o traballo das preto de 50 persoas da parroquia que traballaron na organización. A primeira hora da mañá todo estaba preparado para comezar coa matanza, aínda que a choiva que caeu pasadas as 10.00 horas e que logo apenas repiteu, fixo que se retrasara un pouco o comezo do proceso. Un grupo de homes, con José Luis Carral como matachín, entraron coa porca de 212 quilos de peso en vivo nun carro para comezar cos pasos propios da matanza. Como, desde precisamente hai dez anos establece a normativa de benestar animal, o protagonista da festa foi sacrificado previamente e tamén sangrado. Coa música do grupo Os Dezas de Moneixas e duha formación de acordeóns de Vila de Cruces de fondo arrancaron as tarefas de chamuscado do porco, para as que se usaron carqueixas. "Queridos veciños, estamos aquí para matar o noso porquiño, que escapou do San Martiño, pero atopouse coa tropa de Paco Vilariño", berrou un dos homes mentras a porca xa estaba case chamuscada e lista para que se comezase a abrir e sacar do seu interior tripas e órganos coma riles ou fígado, ademais das asaduras. Neste ambiente de familiaridade e as olladas curiosas dos máis pequenos, comezaba o reparto entre os presentes de chourizos asados con pan e viño, filloas de sangue e outras viandas que, xunto coa ampla variedade de postres do Entroido que se serviron no concorrido xantar da carpa situada no campo da festa, foron elaborados por un grupo de veciños.

Logo dun pequeno susto, xa que o animal estivo a piques de caer da mesa na que era transportado ata o alpendre no que se colgou, os traballos da matanza remataron. Pouco antes un grupo de mulleres carretaba as tripas e o bandullo para lavar e deixalos preparados para a elaboración dos chourizos de carne e de cebola ou as morcillas que se peparan nos vindeiros días. Ata Moneixas achegouse o alcalde, Rafael Cuiña, e a maior parte dos concelleiros do seu goberno. Francisco Vilariño, residente na parroquia, iba vestido con roupas de época como a maior parte dos veciños. Tamén participaron representantes do PP local, entre eles José Crespo.

Nunha parroquia na que a música tradicional dos galeguistas Os Dezas forma parte da súa historia, na antiga cociña da rectoral preparouse unha exposición con instrumentos, partituras ou traxes tanto da afamada agrupación liderada por José Benito González ou Manoliño como do grupo agora coordenado por Horacio Taboada. Para esta ocasión estreouse A muiñeira da Matanza Tradicional do Porco, composta por Horacio Taboada. A matanza que o vindeiro ano será en Donsión, ben pudo despedirse co Ei Moneixas! do seu grupo de gaiteiros de cabeceira.