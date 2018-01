El torneo de zorro de Dozón concluye sin incidentes pese a las protestas de animalistas

Tal y como se esperaba, el campeonato autonómico de zorro celebrado ayer en Dozón tuvo la presencia de un colectivo en defensa de los animales. Cerca de una veintena de personas, venidas de diferentes puntos de Galicia, según el presidente de la Sociedad de Caza de Dozón, José Rodríguez, "increparon, insultaron y mismo escupieron", aseguró el presidente de la Federación Galega de Caza, Javier Nogueira, a los participantes en la prueba.

Como era de esperar las protestas en defensa del zorro, los organizadores dieron aviso a los cazadores de que si tenían algún tipo de altercado informasen a la federación para dar parte a la Guardia Civil, si fuese necesario. Después de que las 16 cuadrillas participantes en el campeonato partiesen del punto de control, comenzaron las primeras protestas de los animalistas. No faltaron los silbatos y las panderetas para hacer el mayor ruido posible, con la intención de ahuyentar a los animales antes de que se iniciase la prueba.

Según explica Rodríguez no fue necesario retrasar el torneo por las protestas, aunque alguna cuadrilla si que informó de que no podía empezar a cazar puesto que algunos manifestantes estaban dentro de la zona de caza, con el peligro que eso supone. A pesar de que el presidente de la sociedad de caza de Dozón destacó la buena sintonía con los animalistas, sin trascender ni incidente a mayores, Nogueira reconoció que "se tomarán las medidas pertinentes". El momento con mayor tensión fue la llegada al punto de control de los cazadores, cuando el grupo de animalistas no dudó en increpar a los cazadores que llegaban al grito de "asesinos". La organización, por precaución, decidió hacer el recuento a puerta cerrada para que los manifestantes no pudieran saber ningún tipo de información del campeonato.