El Bus do Cocido recalará hasta final de mes en seis localidades de Galicia y León

El Bus do Cocido ya está en marcha. La iniciativa promocional del Concello de Lalín -con el patrocinio de Gadis y la colaboración de Abanca y Coren- permitirá difundir los atractivos turísticos de Lalín, el Camiño de Inverno y la 50ª Feira do Cocido durante este mes por media docena de localidades de Galicia y Castilla y León. El acto que activó, por tercer año consecutivo, esta oficina promocional itinerante tuvo lugar ayer al mediodía en el Kilómetro Cero de Lalín. Una de sus principales novedades es la planta superior descubierta, a imagen y semejanza de los autocares turísticos.

Desde el centro geográfico de Galicia, este autobús clásico inicia un recorrido que en los próximos días le llevará a visitar las villas de Tui, Moaña, Monforte de Lemos y O Barco de Valdeorras y las ciudades de Ponferrada y Santiago de Compostela. En concreto, el Food Truck recalará el próximo martes, día 16, en Tui, mientras que el sábado 20 lo hará en Moaña; en la siguiente semana pasará por Monforte y por Ponferrada, el miércoles 24 y el jueves 25, respectivamente; el lunes 29 acudirá a O Barco y terminará su itinerario el miércoles 31 en la Praza do Obradoiro, de Santiago, antes de regresar a Lalín para el fin de semana de la Feira do Cocido.

Aprovechando las sinergias que brinda el evento gastrómico -uno de los polos de atracción de visitantes a Lalín-, el vehículo se convertirá en una completa oficina turística móvil. Gracias a su versatilidad y características, facilitará el desarrollo de una intensa campaña de promoción de toda la oferta turística del municipio, desde la gastronómica y hostelera a la cultural, paisajística y natural o la patrimonial e histórica. En esta ocasión, se hará especial incidencia en la difusión del Camino de Invierno, que es uno de los dos que pasa por Lalín. Es la más joven de las rutas jacobeas oficiales y, en consecuencia, una de las menos conocidas para el público, lo que hace necesario incidir de manera especial en su promoción para darla a conocer e incrementar así el número de peregrinos que hacen de Lalín no solo lugar de paso, sino también de estancia en su camino hacia Compostela. En este sentido, cabe reseñar que el Concello aprobó por unanimidad en el pleno del 1 de diciembre su adhesión a la Asociación de Municipios del Camino de Invierno a Santiago, que tiene entre sus fines la protección y promoción de esta ruta jacobea.

El Food Truck constituye ya una marca de identidad de Lalín y su feria. Es un autobús clásico o inglés de dos pisos, con cocina incorporada y espacio para la realización de la difusión turística, presentaciones, actos y degustaciones. Gracias a la movilidad, versatilidad y dimensiones que posee el vehículo, se garantiza la actividad de promoción turística de Lalín en general y de la Feira do Cocido en particular. El autocar va rotulado con el escudo municipal y el lema Lalín, un interior único, además del cartel de la 50ª Feira do Cocido -serigrafía de Laxeiro-, y cuenta con todo el material de divulgación turística y cultural del municipio y una pantalla para la emisión de los diferentes vídeos promocionales.

También dispondrá de los elementos promocionales de la L Feira do Cocido, pins y cartelería. Al mismo tiempo, el hecho de que disponga de cocina propiciará el desarrollo de actividades puntuales y degustaciones que permitirán poner en valor la elevada calidad de la hostelería local y sus nuevos valores. Finalmente, las posibilidades que ofrece el bus servirán para llevar una amplia muestra del producho made in Lalín, complementando la campaña Se é de Lalín é bo, así como, en general, la oferta comercial del municipio.

En la presentación del renovado vehículo estuvieron presentes el alcalde, Rafael Cuíña, y miembros de su gobierno, así como representantes de empresas patrocinadoras y de la hostelería. El regidor, Rafael Cuíña, se refirió al Bus do Cocido como "un modelo exitoso e impactante que gusta mucho", tanto que han tenido que decir que no a varios concellos que habían solicitado su presencia, incluso a algunos que la tenían comprometida de la anterior edición, como Mazaricos. "Se trata de optimizar una promoción turística exitosa en estos años", apostilló el concejal de Turismo, Francisco Vilariño. "Nos situamos en las comarcas en donde más potencial podemos tener en cuanto a afluencia de visitantes a la Feira do Cocido", apunta el edil. Y quiso incidir en que el bus tiene "una dimensión muchísimo más grande que la propia feria, porque aprovechamos para poner en valor todos los recursos turísticos del concello". También quiso hablar el teniente de alcalde, Nicolás González Casares, que destacó la importancia que su gobierno concede a la Feira do Cocido en sí y a la organización de múltiples actividades paralelas para "atraer gente a Lalín".

Fitur

Por otro lado, el Concello continuará su promoción turística en Fitur (Madrid). Así, el alcalde participará el miércoles, día 17, en la presentación del Camino de Invierno y al día siguiente estará en el pabellón de la Diputación de Pontevedra, en donde se proyectará el vídeo de la historia de la Feira do Cocido. "Es muy interesante hacer la presentación una vez más en la feria de turismo más importante de Europa", subraya el regidor.