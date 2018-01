El festival Stars Dance, en el aire por las demoras del Concello a autorizar espacios

Lalín acogió el año pasado la cuarta edición del festival Stars Dance Galicia, y su repercusión fue tan buena que la organización, la asociación de danza Adeixa, adelantó ya en abril de 2017 que la capital dezana volvería a ser la sede del festival en la convocatoria siguiente. Es más, hasta se avanzó la fecha: del 13 al 15 de abril.

Pese a la buena disposición tanto del Concello como del colectivo organizador, y a que incluso los carteles están ya diseñados, desde Adeixa se hace hincapié en las demoras y trámites burocráticos del cuatripartito lalinense. Faltan poco más de tres meses para que arranque el certamen, "pero son numerosas las personas que quieren reservar ya hotel", recuerda la directora de Adeixa, Liana Rigón. El año pasado, entre bailarines y acompañantes, se desplazaron a Lalín en torno a un millar de personas, así que no resulta difícil intuir los beneficios que causó el festival en el sector de la hostelería y el turismo local.

Semanas atrás, Adeixa solicitó al Concello de Lalín el uso de cuatro espacios para el Stars Dance Galicia: el pabellón, el Lalín Arena, el Salón Teatro y el auditorio. Son, en esencia, los mismos inmuebles que se precisaron en la edición de 2017, ya que por ejemplo el Salón Teatro se utiliza para las coreografías, el Lalín Arena para talleres y el pabellón para que pudiesen pernoctar bailarines y acompañantes, por ejemplo. La petición se llevó a junta de gobierno local en esta misma semana, puesto que el cuatripartito debe valorar si durante ese fin de semana los espacios que precisa Stars Dance van a estar ocupados por otras actividades o colectivos. No existe ningún problema para disponer del Salón Teatro (los problemas de filtraciones se dan en las aulas superiores), y Adeixa recalca que solo precisa el Lalín Arena durante determinadas horas.

En la presente edición, a diferencia de la anterior, no colabora en la organización la escuela Máisquedanza. De ahí que el gobierno de coalición esgrima que no se trata de un acto local. Pero también es cierto que el evento ya no contó el año pasado con ningún tipo de ayuda económica municipal y que la organización está dispuesta incluso a asumir los costes de la limpieza de los espacios una vez que remate el festival, al margen de la repercusión económica ya mencionada. En cualquier caso, desde el ejecutivo local se insiste en que sí hay voluntad de colaborar en la cesión de espacios para acoger este certamen, que antes de recalar en Lalín se celebró en Vigo, Vilagarcía de Arousa y Miño.

Falta de personal

Pero, al margen de la valoración de si se pueden o no ceder todos los espacios sin que esta actividad pueda entorpecer el desarrollo de otras iniciativas culturales y lúdicas del 13 al 15 a de abril, también hay que contar con ciertas garantías, "porque el año pasado, por falta de personal, tuve que encargarme yo misma de abrir y cerrar los locales, hasta la una de la madrugada", recuerda la concejala de Cultura, Lara Rodríguez.