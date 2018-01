Carboeiro saca á luz tesouros ocultos

Malia a ser o emblema turístico da bisbarra por excelencia e recibir milleiros de visitantes cada ano (18.885 en 2017), o Mosteiro de Carboeiro segue agochando sorpresas. É o caso dun altorrelevo a penas visible na cima dun muro de contención que pecha a cripta. A figura representa un animal cuadrúpedo, probablemente un león -aínda que outros expertos non desbotan que sexa un cabalo-, e dase por feito que é orixinal da construción (séculos XI-XII). Iso si, a peza xa ten reprodución en cerámica cocida e esmaltada a alta temperatura grazas a Antonio González Abal, de Coas Mans Artesanía.

Os visitantes que se achegan por milleiros cada ano ao mosteiro de Carboeiro xa teñen un motivo máis para coñecelo ou redescubrilo, porque entre as súas paredes seguen aparecendo tesouros dos que non se tiña constancia. O último exemplo é un gravado románico dun cuadrúpedo que representa un animal fantástico, a medio camiño entre un cabalo e un león. Da súa presenza sabía o historiador de arte e técnico de patrimonio Xesús Borrageros López, da empresa Tesouros Novos, e así llo transmitiu Isabel Sobrado García, que exerce como guía do cenobio desde o ano 2014.

Isabel Sobrado soubo da existencia do cuadrúpede ao recabar información para traballar como guía do mosteiro. Sabía que había un relevo, pero admite que lle custou moito dar con el, porque "é moi difícil de ver" polo seu emprazamento. Foi ela quen deu a coñecer o descubrimento a Lucía Ares Fondevila e Antonio González Abal, da empresa Coas Mans Artesanía, sabedora do seu interese por reproducir e ensalzar o románico de Trasdeza. Tanto é así que en pouco tempo xa sacaron do forno dúas reproducións en cerámica cocida e esmaltada a alta temperatura (1.280 graos centígrados). Coas Mans Artesanía elaborará algunha peza máis para expoñer á venda no propio mosteiro.

Á marxe da súa reprodución, a parella de artesáns de Silleda mostrouse sorprendida polo achádego, descoñecido non só para a inmensa maioría do público, senón mesmo para expertos consultados. De feito, non aparece citada na Enciclopedia del Románico da Fundación Santa María la Real, que dedica 32 páxinas a Carboeiro. Tampouco sabía da súa existencia Carlos Valle, director do Museo Provincial de Pontevedra e estudoso do románico galego, quen lles fixo chegar o seu interese pola peza pétrea. "Nunha primeira aproximación", Valle cre que a figura é dun león, non dun cabalo -opción que se baralla pola forma da cabeza- e que, por estar na cripta, "debe datar dos séculos XI-XII". Representa, en todo caso, "un animal fantástico mediante a técnica de refondado".

Tamén coincide na hipótese do león Xesús Borrageros, que dirixiu visitas guiadas ao mosteiro como responsable de Tesouros Novos. "Creo que é un león, porque ten similitudes cos leóns que hai nos privilexios rodados (antigos selos dos reis), e Carboeiro estaba baixo a protección real", declara. Ten claro que é "un altorrelevo orixinal" e indica que está á mesma altura que o outro elemento decorativo que hai na cripta, unha cruz de entrelazos gravada como baixorrelevo e situada enriba da porta sur. O cuadrúpede está situado no muro de contención, nun punto imposible de divisar sen luz artificial. "É difícil atribuirlle significado", apunta Borrageros, que descarta que sexa unha "marca de canteiro" coma outras que sí hai no entorno. "Tamén se descoñece o significado da cruz", pero poderían ser "símbolos de protección", opina o historiador. O único claro é que Carboeiro ten agora un misterio máis por descubrir e explicar.