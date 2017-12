O Apalpador fai as delicias dos cativos

O Apalpador foi onte o protagonista indiscutible das actividades de Nadal argalladas polos concellos da comarca para os máis pequenos da casa. A personaxe recuperada case en exclusiva por Anxo Moure visitou Lalín, Silleda ou Vila de Cruces para facer as delicias dos nenos, sobre todo, los que puideron pasear no seu burro de madeira. Amais, esta figura mítica inspirada nun carboeiro que baixa dos montes agasallou aos cativos con presente moi especial: Landras para prantaren carballos e contribuir, deste xeito, a facerlle un regalo á natureza e, de paso, a si mesmos como habitantes dun entorno concreto.

Di unha vella e case esquecida tradición que O Apalpador baixa dos montes as noites do 24 e do 31 de decembro para apalpar as barrigas dos cativos e ver se comeron ben durante o ano. Noutro tempo deixáballes un montón de castañas para se alimentaren, e poida que algún regaliño, amais de desexarlles que tivesen un ano novo cheo de ledicia e comida. O Apalpador que onte visitou terras dezás tivo un agasallo moi especial para os nenos que acudiron a velo en Lalín, Silleda ou Vila de Cruces: Un sobre cunha landra dentro e as instrucións para sementar un carballo. Non podía ser menos tratándose dunha personaxe tan vinculada á natureza. O agasallo forma parte do Nadal en Galego que promove a Deputación de Pontevedra.

En Lalín as actividades comezaron de mañanciña coa ludoteca e unha sesión de contos a cargo de Inacio Vilariño contra o mediodía na Biblioteca Municipal Varela Jácome. O Apalpador estivo ao mediodía na Praza da Igrexa de Lalín, onde coincidiu cos nenos do campamento do CEIP Xesús Golmar. Pola tarde, a carpa acolleu aos participantes no campamento de Nadal organizado polo Concello de Lalín, que rematou cunha festa anticipada de Aninovo. Hoxe, desde as 11:00, haberá xogos tradicionais, obradoiro de xoguetes articulados e, a partir das 17:00, maxia con Deimi. A película A crise carnívora pechará a xornada na biblioteca ás 18:30.

Nunha intensa xornada de traballo, O Apalpador desprazouse pola tarde á Casa da Xuventude de Silleda, onde tamén fixo as delicias dos máis pequenos. Estes celebraron unha festa infantil de fin de ano con cotillón, merenda e animación para todos. Pero non foron os únicos. Tamén os maiores de Trasdeza tiveron a súa Noitevella anticipada, cun ensaio no seu centro social ao son da música do dúo Punto Cero. Non faltaron pinchos nin as doce uvas.

Vila de Cruces foi onte a última parada do Apalpador na bisbarra. Xa era noite cando se presentou na localidade para facer gozar aos nenos coas súas historias. A actuación do Grupo de Baile e Gaitas Punteirolo na residencia, ás 18:00 horas, centra as actividades de hoxe.