´Rosiña´, unha vida dentro dun cocido

"Rosiña é unha porca que vive nunha gran pota do cocido. Gústalle tanto o cocido que está todo o día alí comendo e durmindo, e por iso está tan gorda". Así explicou María Pichel Gómez, de 10 anos, a súa obra gañadora do concurso escolar para deseñar o pin do Mes do Cocido, que foi presentado onte.

"O pin é un elemento importante da Feira do Cocido, moi demandado por moitísima xente que vén de Lalín e tamén de fóra", apuntou onte o alcalde, Rafael Cuíña Aparicio, na presentación do deseño elixido para unha edición especial da cita gastronómica como é a deste ano, a número 50. "Hai moitos coleccionistas do pin", engade o hostaleiro José González, de Casa Currás, que falou en nome do sector ao asegurar que "mesmo hai xente que vén comer o cocido para levar o pin; é curioso, pero é certo". A nova insignia -undécima da colección- está inspirada nun debuxo de María Pichel Gómez, de 10 anos, gañadora do concurso escolar convocado a tal fin.

Como explica a autora, alumna do CEIP Xesús Golmar, o deseño mostra á porca Rosiña, "que vive nunha gran pota do cocido e que pasa o día durmindo". E como lle gusta tanto o plato bandeira de Lalín "está todo o día dentro da pota comendo, e por iso está tan gorda", conclúe María Pichel. Por qué o nome de Rosiña? "Porque os porcos son de cor rosa", contesta a nena, que, por orde do alcalde, é a única que pode lucir xa o pin. "O resto terá que agardar ata o inicio do Mes do Cocido", apunta Cuíña.

"Parabéns a María", felicitou Lara Rodríguez Peña. A concelleira de Educación e Cultura salientou a calidade e cantidade de obras presentadas polos centros escolares do municipio. Como membro do xurado, con voz pero sen voto -igual que o alcalde-, confesa que "foi un labor traballoso e complicado, porque había moita calidade". Algúns deseños eran difícilmente amoldables a un pin, incluso así parecía co gañador, "pero ao final quedou moi ben". A convocatoria do concurso escolar -no canto de seguir coa tradición de escoller un dos exemplares xa deseñados da exposición Lalín Pork Art- responde ao extraordinario da 50ª edición do Feira do Cocido; mais podería ter continuidade. "É un xeito de dinamizar os centros e de implicar ao alumnado na Feira do Cocido", apuntou Peña.

"A proposta sorprende, sae da idea tradicional do pin", valora Currás, un dos catro hostaleiros presentes onte a mediodía no acto de presentación que tivo lugar no consistorio. Pola súa banda, e tamén no nome dos seus colegas do sector, mostrouse encantado co novo método de elección da insignia. "Sempre aboguei por esta liña, porque temos rapaces que son uns fenómenos e que fan cousas preciosas, coma esta", indicou.

O Concello de Lalín vén de encargar 14.000 insignias, que serán adquiridas polos restaurantes participantes no Mes do Cocido para a súa distribución entre los clientes que degusten o plato típico nas súas instalacións entre o 15 de xaneiro e o 14 de febreiro. "É un elemento dinamizador sorprendentemente importante", engadiu o rexedor, que parabenizou á persoa que no seu día "tivo a orixinal idea" de agasallar aos comensais cun pin que, reiterou, xa se converteu en obxecto de coleccionistas.