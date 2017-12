Cruz pregunta si está en riesgo la ayuda para la caldera de Vilatuxe

El concejal no adscrito de Lalín insinúa que la posible compra de una finca para ampliar el auditorio de Vilatuxe podría ser para colocar la caldera, y no para nuevas aulas, como anunció el gobierno local. Juan José Cruz recuerda que la instalación tenía que justificarse en septiembre, "si no pidieron prórroga", y "fuimos allí y no la vimos". Por eso, anuncia una batería de preguntas en el pleno y consulta de información por registro para saber por qué la obra no está hecha, si se hicieron gestiones para disponer de los terrenos necesarios y si existe un riesgo real de perder la subvención.