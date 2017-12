Aldea Singular pecha o prazo de candidaturas hoxe por rexistro e o domingo por vía electrónica

O Concello de Lalín mantén aberto o prazo para presentar candidaturas á terceira edición da Distinción Aldea Singular. O período para entregar as propostas por rexistro finaliza hoxe, venres, mentras que a entrega por sede electrónica amplíase ata o domingo, día 31. As bases do concurso pódense consultar e descargar libremente na sección de concello aberto da páxina web municipal, www.lalin.gal.

Poden presentar candidatura as asociacións culturais, de veciños ou de calquera índole que estean constituídas nas distintas parroquias, así como un grupo de veciños por iniciativa propia, sempre que sexa nun número mínimo de tres. O premio repite dotación económica, con 15.000 euros, que serán investidos en obras e outras actuacións que redunden no beneficio colectivo da parroquia. Deberán ser entregadas dúas memorias diferenciadas por cada candidatura: Unha na que se describirán de xeito pormenorizado aquelas actuacións ou actividades relacionadas cos criterios de valoración de modo que o xurado poida valorar a candidatura e outra explicativa do investimento que considera prioritario executar.