Un "paso importante" pero aún no suficiente

"Es un paso importante; se retoma la infraestructura", dijo el alcalde, refiriéndose a la paralización que experimentó hace cinco años este vial de alta capacidad por la situación de crisis económica. No obstante, aun cuando se declara consciente de que "no se puede hacer un segundo tramo si no hay un primero", el dirigente estradense consideró que este primer subtramo no resulta suficiente. La pretensión del ejecutivo local es que el arranque de esta primera etapa se solape ya con una segunda que permita a la AG-59 convertirse realmente la autovía que una Santiago con A Estrada.