Móvete reclama un mayor compromiso del Concello de A Estrada con la radio municipal

Movemento Veciñal Estradense -Móvete- ha reclamado un mayor compromiso del gobierno con Radio Estrada, la publicación de la Miscelánea íntegramente en gallego y ha cuestionado que el Plan Integrado de Empleo sirva para conseguir empleos estables y de calidad.

En la reunión del patronato de la Fundación Cultural celebrada el pasado martes, la representante de Móvete, Mar Blanco, preguntó por la existencia de un plan de reposición de equipos técnicos para Radio Estrada. A pesar de reconocer en el "Plan de Actuación de la Fundación Cultural de A Estrada para 2018" (cuyo presupuesto alcanza los 834.846 euros) la necesidad de recambio de unos equipos que tras muchos años comienzan a tener serios problemas técnicos, no se contempla un plan de renovación que garantice un compromiso real con la radio municipal.

Mar Blanco denunció el abandono de la radio local por parte del gobierno y destacó que el mal estado de los equipos técnicos no permite a los profesionales realizar correctamente su trabajo. "Los continuos cortes eléctricos y la mala calidad del sonido a causa del desgaste del material, son reflejo del pasotismo total del ayuntamiento a la hora de gestionar la radio municipal". Móvete reclama más medios para que los profesionales de Radio Estrada puedan hacer su trabajo en mejores condiciones.

En cuanto a las publicaciones hechas desde la Fundación Cultural, destaca la edición anual de la revista "A Estrada Miscelánea Histórica y Cultural", la cual Móvete pide que se publique íntegramente en gallego para respetar el objetivo establecido en los propios estatutos de la Fundación de promoción y difusión de la cultura gallega.

Plan de empleo

En cuanto al Plan Integrado de Empleo presupuestado en 240.000 euros financiados entre la Xunta y el Concello, Móvete lamenta la falta de datos en relación al objetivo que debería tener este plan, que debería ser, no solo facilitar el acceso al mercado laboral, sino también incrementar la estabilidad laboral. Móvete no duda del trabajo llevado a cabo por el personal contratado para trabajar en ediciones anteriores de este plan, pero cuestiona que este tipo de políticas contribuyan al incremento de la estabilidad laboral y de la calidad de los trabajos. "Los contratos laborales conseguidos a través de este tipo de planes no garantizan ni la estabilidad laboral ni un salario digno, y las prácticas consisten en proporcionar mano de obra gratis para determinadas empresas".