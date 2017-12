Los mayores de Silleda celebran mañana su fiesta de fin de año

El Centro Social dos Maiores de Silleda acoge mañana el ensayo de fin de año, a las 20.30 horas. Además de pinchos y las imprescindibles uvas para recibir con muy buen ambiente a 2018, los asistentes disfrutarán de un repertorio musical con el dúo Punto Zero. La entrada cuesta 5 euros por persona y es necesario inscribirse en el Centro dos Maiores de Silleda o en el de A Bandeira. También puede reservarse plaza a través de los teléfonos 986 592 037 y 986 581 028. No se admitirá la entrada de personas que no estén anotadas.