Leve pérdida de clientes entre los hosteleros

Bombonas de butano o propano y planchas eléctricas. Fueron las dos alternativas de las que echaron manos los hosteleros de Lalín para solventar el corte en la red de suministro de gas natural y poder atender a sus clientes justo en la hora punta de elaboración de los menús de mediodía. El hotel restaurante Pontiñas, en la rúa da Ponte, fue uno de los locales damnificados por la avería en Lagazós. Desde este negocio, señalan que algunos clientes decidieron cambiar de local al no poder esperar para ser atendidos. Eso sí, apuntan también que las pérdidas podían haber sido mucho mayores si el corte de suministro se produjese durante el fin de semana o en algún festivo, cuando suele producirse la avalancha de clientes, y máxime en estas fechas.

Situación similar se vivió en el Hotel Torre do Deza, ya en el polígono Lalín 2000. Si bien no hubo quejas entre los empresarios con fábricas en este parque, el hotel de cuatro estrellas también vio interrumpido su servicio de cocina, agua caliente sanitaria y calefacción, al igual que el Pontiñas. No cabe duda de que la mayor parte de alertas de clientes por el corte de suministro tenía que ver con las dificultades para disponer de cocina y agua caliente. Desde Fenosa, se indica que es la primera vez que la planta de Lagazós registra un incidente de este tipo. La empresa promueve redes de gas natural en los cascos urbanos de Silleda y Vila de Cruces.