Desestiman un recurso por una presunta agresión en Vila de Cruces

La Audiencia Provincial de Pontevedra publica un auto en el que desestima el recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional por una presunta agresión. El apelante entiende que hay elementos suficientes para sostener la imputación, pero la sala judicial entiende que este demandante, tanto en la denuncia como en la declaración que prestó posteriormente en juicio, identifica a dos personas que según él encontró en el inmueble en que residía, hace ocho años, que le asaltaron. Mientras uno le agarraba por el brazo, otro le propinaba patadas, amenazándolo y robándole tanto el teléfono móvil como dinero.

La Audiencia apunta que esta declaración es parca en detalles, ya que no indica cuál de los acusados le sujeta y cuál le agrede. Aunque el demandante sostiene que la paliza se debió a un comentario suyo anterior en un bar, "ello no modifica ni la calificación que se ha hecho de la declaración ni el resto de los datos valorados por la instructora" del Juzgado Número 1 de Lalín. En su autor, la Audiencia también se apoya en que el informe médico forense no corrobora la declaración del denunciante, pues en dicho informe "se consideran compatibles las lesiones sufridas con la caída por la escalera", según indica el propio auto. También influye que se dejasen pasar 12 días desde la jornada de las presuntas lesiones hasta la formalización de la denuncia. Así las cosas, la Audiencia descarta la propuesta del recurrente de que se oficie a la Guardia Civil de Cruces para que realices las investigaciones necesarias para comprobar los hechos denunciados y su autoría.