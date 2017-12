Para admirar el paisaje local durante todo el año

Los vecinos de Ponte Caldelas podrán admirar los mejores rincones del paisaje local colgados en la pared. El calendario de 2018 que reparte el Concello se ilustra con 12 imágenes singulares del municipio. Se editaron 2.800 ejemplares que incluye los festivos locales y también las fechas de las fiestas de todo el municipio.

"Es una iniciativa que estrenamos el año pasado y que fue un éxito rotundo, así que decidimos continuar adelante cambiando los contenidos", explica el alcalde, Andrés Díaz

Aparecen fotografías realizadas para la promoción turística en las redes sociales, tituladas As Campás de Silvoso, o Val de Xustáns, a Canle de Mirón, os Nichos do Cemiterio da Ínsua, as Sequoias de Buchabade, o Foxo do Lobo de Laxoso, as Vistas de Forzáns, as Castañas de Portasouto, as Casas Indianas de Anceu, os Petroglifos de Tourón, o Barranco do río Verdugo y a Cama do Home de Taboadelo.