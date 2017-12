Manolo do Atlético, Sali Torres, Juan Constenla y Chelo do Rejo, ayer. // Bernabé/Ana Agra

El Teleclub da Comedia se ha convertido en los últimos años en toda una terapia para los espectadores de las parroquias de A Estrada. Por una tarde, se olvidan las dolencias y las penas, compartiendo con los vecinos una sesión de risas. Para que el casco urbano pruebe también la medicina del buen humor, el Teatro Principal acoge el viernes la Gala de Nadal de este ciclo.

Nació en 2011 haciendo de los programas televisivos de monólogos su musa. Se marcó como objetivo eliminar la brecha entre el ámbito rural y el urbano en lo que a oferta cultural se refiere. El Teatro Principal se mudó, aunque solo fuese en sentido figurado, a las escuelas y locales sociales de las parroquias de A Estrada en cada una de las funciones del bautizado como Teleclub da Comedia. El programa terminó convirtiéndose en una medicina para hacer olvidar por un momento los achaques y las penas, propiciando que los vecinos se reencuentren y compartan unas horas de risa sin complejos.

"Es una terapia. Ya lo tenían que recetar por la Seguridad Social", bromeó ayer la actriz estradense Sali Torres. Junto a ella, los también artistas Manolo do Atlético y Chelo do Rejo presentaron en la mañana de ayer, acompañados por el edil de Cultura, Juan Constenla, la Gala de Nadal del Teleclub da Comedia. El ciclo abandonará por una noche el rural para "venir a la metrópolis". El Principal subirá su telón para una velada en la que la carcajada está asegurada.

Chelo do Rejo, As Lerchas, Manolo do Atlético, Mago Toño, Anabell Gago, O Padre Xiao y Pablo Chicas desfilarán sobre el escenario en esta gala, programada para el viernes a las 21.00 horas. Las entradas, que tendrán un precio de 5 euros, están ya disponibles desde ayer en el departamento municipal de Cultura y en Calzados A Esquina.

"Tenemos poco tiempo cada uno así que no da tiempo para aburrirse", rió la actriz Chelo do Rejo. Apuntó que cada uno de los "comediantes da casa" tendrá su propio tema, de carácter libre. El único requisito es hilar un espectáculo para "terminar el año con risas y empezar el nuevo con fuerza". Destacó Do Rejo que el circuito del Teleclub da Comedia tiene un encanto muy particular. "Yo no soy de aldea. Soy aldea. Es muy especial ir a hacer teatro a las parroquias", señaló, subrayando que son exactamente los mismos montajes que se representan en otros teatros pero con el valor añadido del contacto muy próximo con el público, que incluso interviene durante la actuación y con el que después de la función siempre se comparte un pincho. "En este caso los concejales pueden hacer cada uno una tarta", propusieron entre risas los actores, que se apuraron en añadir en la misma clave de humor que, para la época del año, también se conformarían con unos camarones.

"Es la primera vez que estaremos todos en el escenario. Creo que la vamos a liar", auguró Torres, que garantizó que los actores pondrán "toda la carne en el asador" para que esta gala resulte un éxito.

Además de los cómicos que integran el cartel de la Gala de Nadal del Teleclub da Comedia este ciclo gira por el rural estradense con otros cuatro o cinco humoristas más. En sus diez primeras giras por las aldeas de A Estrada -en función de los datos aportados a comienzo de este año por el departamento de Cultura-, esta iniciativa llevó 132 actuaciones a 41 parroquias y con casi 4.000 espectadores. El viernes recalará en el Teatro Principal para que los espectadores de la villa caten la medicina del buen humor.