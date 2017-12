Lalín lleva a pleno el recurso por el ENIL

Lalín ayer un pleno extraordinario para votar la elevación del recurso de alzada contra la denegación del Espazo Natural de Interese Local (ENIL) para la Fraga de Casas Vellas. El plazo para presentarlo remata mañana, de ahí que no pudiese esperar al pleno del viernes.

El recurso contó con el respaldo del gobierno y del edil no adscrito, Juan José Cruz. El PP se abstuvo, para mantener coherencia con su postura cuando se decidió si se tramitaba o no el ENIL. Su portavoz, José Crespo, hizo hincapié en las "lagunas importantes" de la tramitación por parte del ejecutivo local, y recordó que según el artículo 118 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en un recurso de alzada no pueden aportarse documentos nuevos. La edil de Medio Ambiente, Celia Alonso, explica que los documentos adjuntos como el informe de la Valedora do Pobo, el del botánico Javier Guitián (que había contratado el anterior gobierno local) o la sentencia contra la LAT de Fenosa, en realidad ya se habían remitido en una solicitud anterior de la Xunta. Alonso también aclaró a Cruz que sí hay un desglose del coste de conservación de este espacio. Cruz pidió la dimisión de todos los ediles del PSOE, "por todos sus errores".