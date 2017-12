El comercio condena que se restasen plazas de aparcamiento el 24 sin puestos en la feria

El presidente de la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE), Alfredo González, expresó ayer su malestar por el hecho de que el pasado domingo se restasen plazas de estacionamiento en la Praza da Feira de la capital estradense en favor del desarrollo de un mercadillo al que -aseguró y lamentó- solo concurrieron cuatro puestos.

González incidió en que los feriantes presentaron firmas contra la céntrica ubicación escogida este año para el parque de atracciones de Navidad que promueve la ACOE y que finalmente se emplazó en la robleda anexa a la Praza da Feira. Subrayó que aseguraron que localizar en esta zona las atracciones comportaría perjuicios para los comerciantes ambulantes "en las cuatro ferias más importantes del año". En este contexto, el presidente de la ACOE destacó que el domingo 24 -Nochebuena y Fin de Año son citas feriales fijas en el calendario municipal- en la Praza da Feira solo se instalaron un puesto de churros, otro de pan, uno de fruta y un cuarto de calzado.

El presidente de la ACOE incidió en que para esta escasa afluencia de feriantes se dañó al comercio local restando céntricos aparcamientos en una jornada con una gran concentración de consumidores realizando las compras propias de Navidad. Incidió Alfredo González en que se perjudicó también la imagen de A Estrada y del propio mercado, subrayando que fue esta una convocatoria ferial muy anunciada y ante la que, aseguró, algunos ciudadanos se dirigieron a comerciantes locales para interesarse por la celebración del mercadillo, creyendo que la escasa afluencia de puestos se correspondía a una posible celebración en horario de tarde.

"Me parece indignante que se cortasen [al tráfico y el aparcamiento] cientos de metros cuadrados", dijo Alfredo González, que subrayó que se "perdieron estacionamientos para cuatro puestos". "Es triste, lamentable y un cachondeo para el pueblo", dijo molesto el comerciante. "Sabíamos que no iban a aparecer", añadió, tras señalar que los feriantes argumentaron en su oposición a la ubicación del Parque de Nadal se basó en que eran "las cuatro ferias más importantes del año". El dirigente de la ACOE auguró que este domingo, día de feria también en A Estrada, pasará lo mismo. Insistió en que el día de Nochebuena la zona más céntrica y comercial de la villa estaba "repleta de gente", que no pudo estacionar sus vehículos en la Praza da Feira por encontrarse esta cortada al tráfico y sin que los comerciantes ambulantes secundasen la convocatoria.