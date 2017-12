O Xastre "viste" o auditorio de Vilatuxe

Era unha sorpresa para moitos dos integrantes da Banda de Vilatuxe e, sobre todo, para Xosé Fernández Bernárdez, máis coñecido como Pepe O Xastre. Dende onte, o auditorio da parroquia lalinense de Vilatuxe loce nunha placa o nome do que foi un dos fundadores da Nova Banda de Vilatuxe, en 1978 (a orixinal xurdira no ano 42 e padeceu as consecuencias da emigración), amén dun dos promotores deste auditorio. Xunto ao protagonista, estiveron o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, o alcalde, Rafael Cuiña, e numerosos membros do goberno local e tamén da oposición.

Pepe O Xastre xa estivera vinculado á banda de Vilatuxe dende 1943, cando el contaba pouco máis de 12 anos. Comezara tocando o saxo e logo pasouse ao clarinete, o instrumento co que de cando en vez aínda acompaña ao resto dos músicos. O recoñecemento de onte é máis que merecido, pero non é o único que lle tén feito o pobo de Lalín, xa que hai catro anos, en 2013, fora recoñecido co galardón Lalinense do Ano, na categoría de Toda unha vida. Pero o acto de onte era distinto porque, ademais de darlle nome ao auditorio, José Fernández tamén conta xa cunha alborada propia, composta dende a banda.

Ésta non foi, nin moito menos, a única peza que soou en Vilatuxe nunha tarde bendecida pola choiva. O concerto navideño de onte incluiu oas actuacións dos alumnos que están nos grupos de iniciación, das pandereteiras de Vilatuxe e da sección infantil da banda, así como da Banda de Música de Vilatuxe que, acompañada pola narración da actriz silledense Cristina Collazo, ofreceu un orixinal concerto baseado nunha das obras máis famosas (e fermosas) da literatura italiana e universal, a Divina Comedia, de Dante Alighieri. É a primeira vez que a formación de Vilatuxe opta por un libro para o seu concerto navideño, pois noutros anos ténse decantado por bandas sonoras de determinadas películas, por poñer un exemplo.

A dicir verdade, a Divina Comedia foi unha grande elección nunhas datas tan significativas para os cristiáns, posto que este poemario recolle a viaxe do autor por tres escenarios: o inferno, o purgatorio e o paraíso. O inferno e o ceo están organizados en diferentes círculos segundo os pecados que cada un teña que redimir ou segundo o grao de beatificación. Os maiores disfrutaron como nenos, e os máis novos quedaron abraiados coa excelente interpretación de Collazo e dos temas escollidos para darlle forza a este poemario. A Banda de Vilatuxe pechou deste xeito un excelente ano, no que a súa sección xuvenil gañou o XI Festival Galego de Bandas, que tivo lugar a finais de novembro en Santiago.