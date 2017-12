Lalín y Silleda le extienden la alfombra a Papá Noel

Grandes y pequeños disfrutaron ayer en Lalín y Silleda de una jornada eminentemente navideña horas antes de la llegada de Papá Noel. En el Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis se proyectó ayer tarde el largometraje infantil The Polar Express en pantalla gigante justo antes de la tradicional visita de Santa Klaus a la gran superficie lalinense. Al entrañable gordito vestido de rojo se le pudo ver durante el resto del día, también, en las calles del centro de Lalín. Sin dejar la cabecera comarcal dezana, la Asociación de Comerciantes de la Praza de Abastos de Lalín hizo entrega ayer de la Cesta de Nadal y los tres vales de spa en el Hotel Torre do Deza. Cabe recordar que las rifas que no fueron premiadas ayer se podrán utilizar de nuevo en el próximo sorteo de este colectivo que tendrá lugar el próximo 5 enero, en el que se rifarán una Cesta do Cocido y otros tres vales más para el citado spa. Además, la Praza da Igrexa de Lalín también fue escenario ayer de varios talleres para confeccionar guirnaldas navideñas por parte de los más pequeños, que una vez realizados terminaron decorando algunos de los árboles del centro de Lalín. Y en la piscina del Arena tuvo lugar con éxito la jornada 100x100 solidario en favor de O Mencer, la segunda edición de este evento deportivo que promueve la tienda Ciclo&Co y el monitor de natación Ramón Barcala, en colaboración con el Concello de Lalín y Gadis.

En Trasdeza, también la jornada estuvo orientada para toda la familia. El pabellón César González Fares fue escenario de un torneo navideño de categoría biberón y una sesión de zumba kid que reunió a un buen número de pequeños de la localidad, que acudieron en compañía de sus mayores. Y, hablando de mayores, más de 150 personas participaron el viernes en la Xuntanza de Nadal de Maiores de Silleda, que tuvo lugar en el restaurante Coteliño y que estuvo animada por Suso de Melide. Los comensales degustaron un menú compuesto por sopa de pescado, langostinos, jarrete con guarnición, postres navideños y café. Hubo sorteo de regalos en la sobremesa de la comida entre los mayores presentes.

Sorteo AED

Por último, el sorteo navideño de la AED celebrado anoche en el Campo da Feira entregó 1.500 euros a Brígida Sandá Piñeiro tras comprar en Florentino; 1.000 euros a José Manuel Alejos Pena, que obtuvo el vale en la carpa de la organización; y 300 euros a Flor Montoto Sixto como clienta de la tienda It's Man Only. El próximo sorteo organizado por la patronal comarcal será el 5 de enero cuyo premio es de 600 euros mensuales en 2018.