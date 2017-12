Cuiña afirma que los parámetros sociales y económicos mejoraron durante este año

El alcalde de Lalín, Rafael Cuiña, hizo ayer balance de la gestión municipal del último año en un municipio del que, destacó, presenta unos parámetros socioeconómicos mejores que doce meses antes. Si hace un año su ejecutivo había apuntado que Lalín se situaba en la senda de la recuperación, ahora el regidor remarca que los datos son irrefutables: menos paro, más licencias municipales relacionadas con la actividad comercial, previsión de instalación de nuevas empresas o la bajada de la contribución que permitió a los vecinos ahorrar más de medio millón de euros, mientras las cuentas municipales indican que la deuda bajó a los 1,2 millones y en caja hay más de seis.

Contrapuso el modelo de recorte de presión fiscal ligada a la propiedad con modelos de urbanismo que colocaron a Lalín, años atrás, como el concello de España de su categoría con más viviendas vacías y destacó la bonificación del 95% en el recibo del IBI para las explotaciones ganaderas.

El regidor mostró su preocupación, pese a haberse salvado en los últimos años, sobre la sangría demográfica fruto de un saldo vegetativo negativo que se constatará antes o después con la irremediable pérdida de la categoría y habló de contactos con instituciones superiores para modificar la clasificación de los concellos.

En un año en el que la administración ganó un pleito a Fenosa por la licencia del proyecto de la Línea de Alta Tensión (LAT) que afecta al bosque de Casas Vellas, la parte negativa fue el no de la Xunta a la protección de este bosque. El 26 habrá un pleno extraordinario, acordado con el PP, para aprobar la alegación que será remitida a la Consellería de Medio Ambiente. Cuiña, en el desayuno informativo celebrado en el A Taberna da Praza, quiso pronunciarse sobre las relaciones tanto suyas como las de su gobierno con el grupo popular. Dijo que pese a los rifirrafes lógicos de la actividad política, las relaciones con más o menos correctas, máxime si se comparan con lo que acontece en otros ayuntamientos. "Me estoy portando bien con el PP y mira que podía hacer ruido. Estuve tentado a hacerlo por lo que sufrí hace dos años, pero creo que la política es para mejorar la calidad de vida de los vecinos y nunca llevaré al PP a los juzgados; otros que rebasan los límites, no lo descarto", dijo. Rafael Cuiña dijo que en el seno de su ejecutivo a veces se discrepa cuando él se refiere a sus representantes como un grupo de amigos y señala que con esas afirmaciones pretende demostrar las excelentes relaciones que hay entre unos ediles que proceden de cuatro fuerzas distintas. "La relación es excelente y creo que tendremos estabilidad en el gobierno todo el mandato".

El alcalde insistió en la apuesta del Concello por la dinamización de los agentes socioeconómicos, puso como ejemplo la "histórica" colaboración con la AED, y un plan de dinamización del comercio que se asienta con la humanización, en 2018, de las calles Principal, Loriga, un tramo de González Taboada y previsiblemente otro de la D. Y aludió a los 26.000 euros aportados para la creación de empresas.

Dentro de su extensísima exposición, el alcalde hizo hincapié en los en torno a 7 millones de euros en inversiones que llegarán entre 2018 y comienzos de 2019 con los fondos del plan DUSI y los de la Diputación. También están ya listos los informes para acometer la rotonda de O Montserrat, la reforma de la Praza de Galicia, de las calles Xesteira, F y Alcalde Ferreiro, traída de Goiás o mejoras en distintas pistas del rural.