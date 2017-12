El Concello advierte por escrito de que la antena de telefonía de Benito Vigo no se puede activar

El alcalde de A Estrada, José López Campos, confirmó que el Concello le ha enviado un requerimiento a la empresa que pretende instalar en un edificio de Benito Vigo la antena de telefonía que ha suscitado oposición vecinal. En ese requerimiento, el Concello le advierte a la compañía de que dicha antena de telefonía "no puede entrar en uso". Se trata de una advertencia que intenta evitar que comience a funcionar antes de que tenga todo en regla. Así, por ejemplo, se le recuerda que el informe técnico elaborado por el aparejador municipal hace notar que la citada antena no se ajusta al Plan Xeral de Ordenación Municipal (debido a su excesiva altura). Y, a mayores, se le recuerda que para activarla también sería preciso cumplir con todos los requisitos legalmente establecidos.

A este respecto,, el munícipe recuerda que "tenemos la Ley, el Plan Xeral y la normativa de antenas" que la administración local aprobó cuando hace algunos años ya se había intentado instalar una antena en el mismo edificio -el número 14 de la avenida de Benito Vigo- y los vecinos del entorno se movilizaron contra el dispositivo.

Para que la antena que ahora se pretende activar pueda entrar en funcionamiento, recuerda López, "tiene que acreditar que cumple" la normativa en materia de espectro radioeléctrico. "Las normativas cada vez son ás exigentes" y las antenas "tienen que cumplir con todos los planteamientos de salud pública", aseguró.

Por eso, señaló, ve un tanto "cínica" la actitud de la edil de Móvete, Mar Blanco, que propuso que el Concello elaborase un plan director de antenas que las ubique fuera del casco urbano estradense.

"A todos nos gusta encender el móvil y nos molesta no tener cobertura. No podemos ser cínicos en esta cuestión", subrayó, convencido de que la solución no es oponerse "a que las infraestructuras se monten" sino estar muy pendiente de que se cumplen todas las exigencias normativas ya citadas y todos los planteamientos de salud pública mencionados.

"Mar Blanco habla mucho y sabe poco de lo que habla", opinó el regidor local, remarcando que si todas las antenas de telefonía existentes en el casco urbano se colocasen fuera "no habría servicio" de telefonía en la villa, lo que a buen seguro disgustaría a la práctica totalidad de los usuarios.