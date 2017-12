Actuaciones e iniciativas por áreas de gestión

El mandatario desglosó algunos de los episodios más destacados de la gestión municipal por áreas de gobierno y previsiones para 2018. En Servicios Sociales citó los 30.000 euros en ayudas a colectivos, aumento en las horas del SAF, refuerzo de los campamentos, gestión de programas alimentarios, ayudas a transporte de estudiantes, o la declaración de Lalín libre de deshaucios, además de los planes de prevención de adiciones. Rural: Acondicionamiento de 17 pistas por 400.000 euros y nuevo paquete para 2018 con otros 300.000, el plan europeo de 4,5 millones para saneamientos, mejoras en centros sociales o las reformas de los auditorios de Vilatuxe y Moimenta, así como en el local social de Prado. Urbanismo y Obras. Humanización de Matemático Rodríguez, plan de accesibilidad, senda peatonal en la Rolda Leste y acceso al auditorio, aceras en Ponte y Areal, aprobación del SUE-4, luminarias en Matemático, Alcalde Ferreiro, Pintor Colmeiro, Paseo do Pontiñas y Rolda Leste o el aparcamiento en Liñares. Medio Ambiente: Acondicionamiento integral del Paseo do Pontiñas, parques y pista deportiva en el parking, jornadas de naturaleza activa, Plan Candán, Roteiros de Lalín, charlas sobre avispa asiática -se prevén un millar de operativos por nidos el próximo año- o la sentencia favorable por la línea de Fenosa. Deporte: Cuiña destacó la pax deportiva en la relación concello y clubs, a los que llegaron 70.000 euros en subvenciones, o el récord de usuarios del Lalín Arena . Turismo: Mencionó el "éxito absoluto" de la Feira do Cocido, las iniciativas promocionales para esta fiesta, puesta en valor de los nuevos profesionales de la hostelería, área de autocaravanas, apuesta por los caminos de Santiago, impulso a Liñares, o la reapertura del albergue de A Laxe. Cultura: Destacó la satisfacción del mundo de la cultura local con la programación constante, la bienal Laxeiro o las ayudas a colectivos. Ganadería: Apoyo al sector lácteo y a Feiradeza o la frustrante propuesta de fusión de cooperativas. También hizo hincapié en la implantación de la administración electrónica.