La falsa denuncia por agresión perjudica a A Estrada y llevará al juzgado a su autora

A Estrada se debate entre el alivio y la indignación. La confesión de la joven vilagarciana de 19 años que pasó de ser presunta víctima de abusos sexuales por una decena de jóvenes a la salida de una discoteca en A Estrada a investigada por un delito de simulación de delito tras desmentir ante el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín la veracidad de su denuncia-como avanzó FARO en la tarde del martes- ha desatado un alivio generalizado -al constatar la condición de pueblo tranquilo de A Estrada- y la indignación vecinal e institucional con las repercusiones negativas de la conducta de la vilagarciana. A ella, sin duda, la llevará al juzgado. Y es que, tras cerrar el caso con su desmentido de su versión inicial, la Benemérita ya le comunicó que pasaba a ser investigada por un delito de simulación de delito y que las oportunas diligencias se remitían al juzgado de guardia de A Estrada.

A pesar de que esta joven reconoció en las últimas horas que su denuncia era falsa, estas acciones ilegales apenas suelen salir a la luz pública. Algunas estadísticas recientes sitúan hasta en 900 los casos de denuncia falsa a los que hace frente la Justicia en España en apenas tres meses. Pero, ¿a qué se enfrenta quien acuda a la Justicia para denunciar una situación delictiva que no se ha producido?

La denuncia falsa es un delito recogido en el artículo 456 del Código Penal. Las graves consecuencias que puede generar para la vida de los falsamente denunciados, así como el gastos de recursos que supone para el erario público, llevan a castigar con significativas penas la consecución de este delito.

La pena prevista para este delito depende, en realidad, de la gravedad del ilícito que se haya imputadofalsamente. En el apartado primero del artículo 456 se recogen la imposición de las siguientes penas:

1. Pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses, si se imputa un delito grave. Entre los delitos tipificados como graves figuran el homicidio, lesiones o agresiones sexuales.

2. Multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito menos grave. En los delitos recogidos como menos graves figuran, por ejemplo, hurtos o conducción bajo efectos del alcohol.

3. Multa de 3 a 6 meses, si se imputara un delito leve. Entre estos se encuentran amenazas, coacciones o maltrato animal.

Cualquiera que sea la pena que la Justicia decida imponerle, si se inventó el contenido de su denuncia será el justo castigo a una acción que ha tenido graves repercusiones para terceros. No solo para la Guardia Civil y por tanto para todos los contribuyentes sino que, sobre todo, ha ocasionado un enorme perjuicio para quienes sí que sufren una agresión así y ahora puedan ver cuestionada su credibilidad por este desafortunado precedente. Y, además, la denuncia ha tenido enormes consecuencias negativas en términos de imagen para la discoteca Lennon, que tras años cerrada trataba de consolidar su nueva etapa de esplendor como discoteca y sala de fiestas, y para A Estrada.

Esta se ha visto salpicada por las nocivas consecuencias de la gran repercusión mediática de la falsa denuncia por la presunta agresión sexual en grupo (la joven denunciaba que 10 chicos la habían rodeado y comenzado a reírse de ella hasta que uno intentó quitarle el pantalón y fue auxiliada por una pareja que nunca apareció). Ayer en A Estrada no se hablaba de otra cosa. ¿Cómo es posible que alguien se invente algo así? A este respecto, el alcalde consideró que, como ya había dicho el día anterior, "debemos resetearnos socialmente un poco" y "pensar hacia dónde vamos si se está trivializando y frivolizando" con este tipo de cuestiones. Lo relacionó con la "pérdida de perspectiva" y de "valores" que se derivan de los efectos de la vida de muchos jóvenes en las redes sociales y, en general, de su relación con internet. Estimó que "ni siquiera quien" presentó la falsa denuncia en el cuartel de Cambados la pasada semana -la joven ahora investigada- "se imaginó la repercusión" que iba a tener su conducta. Se perjudicó mucho" a Lennon y, en general a A Estrada". En pocos días, apuntó el alcalde, al municipio se acercaron multitud de periodistas para preguntar por este asunto: "Me queda pena por que no tengamos la misma repercusión mediática por cosas buenas". Es algo que, admite, le produce "cierta frustración".

López también quiso poner en valor el "trabajo extraordinario de la Benemérita". "Siempre dije que hay que ser prudente y dejar trabajar a la Guardia Civil", indicó., apuntando además que "a veces buscar un titular se vuelve en contra". Remarcó que el equipo de Policía Judicial de Lalín hizo un "trabajo extraordinario" como, por otra parte, siempre hacen la Guardia Civil de la comarca y la Policía Local de A Estrada. "Somos muy afortunados", opinó. Porque siempre ofrecen un "nivel de respuesta fantástico" que contribuye a que A Estrada sea "un buen sitio para vivir" en el norte de la provincia de Pontevedra.

La vigilancia policial que redunda en esa seguridad ciudadana "siempre la hubo" -ya antes de la falsa denuncia- y se mantendrá. Es en parte "mérito de la Policía Local", dijo, que "hace un esfuerzo muy importante" para mantener el servicio las 24 horas pese a no disponer más que de una docena de agentes de media (debido, por ejemplo, a jubilaciones y bajas). Subraya su labor coordinada con la Guardia Civil. Juntos, efectios de la Benemérita y de la Policía Local están "teniendo bastante presencia" en las calles, apuntó. Y seguirán haciéndolo en aras de la tranquilidad de todos los estradenses y de quienes vienen al municipio a disfrutar de sus múltiples atractivos.