De aspecto jovial y verbo fácil, hablar con esta lalinense de nacimiento, pero venezolana de adopción, es siempre agradable. La casualidad ha querido que el día que concede la entrevista a FARO DE VIGO se hace público la quiebra oficial de la que fue su patria de acogida durante varias décadas. a Pilar Taboada le duele la Venezuela actual, una tierra donde hace ahora apenas seis años recibió un homenaje en el Museo de la Cultura de la ciudad caribeña de Valencia con motivo de su larga trayectoria como pintora, pero también como artista multidisciplinar.

-¿En qué punto se encuentra ahora su producción artística?

-En este momento estoy de bajo perfil porque he dado prioridad a otras cosas en mi vida. De todas formas, sigo con mi marchante en distintas partes del mundo, aunque tengo que decir que no estoy en activo en este momento. Tengo una propuesta interesante por hacer, que pienso sacar en cuanto las cosas vuelvan a su cauce porque una de las cosas más complicadas del receso es que no puedes dejar de producir ideas, que están ahí. Además, todos los cambios que se han producido en mi vida han tenido una traducción en mi obra. Mi última serie está muy influenciada, por ejemplo, por todos lo acontecimientos convulsos que están pasando en todo el mundo, como el populismo o el éxodo obligado de miles de personas.

-¿Lalín es un buen lugar para crear?

-Recuerdo cuando fui artista invitada en la Bienal Pintor Laxeiro del 96, que en ese momento yo no tenía obra aquí porque estaba trabajando paralelamente con países como Japón y otros de Europa y América. Participé como invitada con unos grabados, pero no vine. Al año siguiente hice otra exposición invitada por la Xunta, y en ese momento sí había un gran movimiento y apoyo por parte de las instituciones e incluso mucha unión entre los artistas. También recuerdo que nos reuníamos y comentábamos cosas entre nosotros, que fue cuando nació la Asociación de Artistas Plásticos. Recuerdo comentar que estaba asombrada porque nosotros para tratar en otros países con las instituciones estábamos habituados a presentar un buen proyecto y cuál van a ser los resultados y las metas. Yo conservo mucha amistad con varios artistas de la zona, pero no veo que haya demasiada unión, y es una auténtica lástima. El problema es que hay mucha apatía entre la gente.

-Sin embargo, esta es una zona muy rica en propuestas artísticas.

-Sin duda los hay extraordinarios. En Lalín tenemos al menos dos de los mejores artistas de Galicia en este momento. Me refiero a Xavier Arias y José Antonio Fondevila, que son realmente fantásticos. Por ejemplo, Fondevila siempre fue bueno, pero siempre pintaba obras. Ahora tiene una propuesta firme y sólida.

-¿Qué papel juega la educación en la lucha contra esa apatía?

-Un profesor enseña, pero lo importante es lo que viene de casa, lo que se transmite en el seno familiar. Cuando hablo de apatía me refiero a que, por ejemplo, este verano me sucedió que salí una tarde por el centro de Lalín y daba gusto ver todas las terrazas llenas de gente pasando el día. Pensaba que el museo municipal estaría lleno, y me acerqué hasta el edificio para comprobarlo, pero me encontré a apenas cuatro matrimonios. La gente es apática porque no lo disfrutan. De todas formas, soy optimista porque los niños de la zona tienen la gran suerte de que Xavier Arias les imparta clases de pintura y de creatividad. Arias intenta inspirarles par que saquen lo que llevan dentro. Darle ideas para que busquen dentro de sí. Xavier está muy preparado en seminarios de docencia artística, pero hay cosas que sólo te pueden dar el que es un creador. Es importante que interactúen los niños con artistas docentes formados en esa práctica. Por eso digo que esos niños son unos auténticos privilegiados por poder contar con alguien de tanta valía.

-¿Mantiene contacto con tierras venezolanas desde que se vino para Lalín?

-Yo todas las noches estoy pendiente de la actualidad venezolana porque es cuando me llega todo lo que me mandan desde allá por la diferencia horaria. Yo viví tres años bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que era un general, y curiosamente la mayoría de las cosas buenas hechas en Venezuela las hizo él. Y fue un dictador. Indudablemente todos queremos ser libres y vivir en democracia, pero cuando la gente no se siente identificada con sus gobernantes deben de recapacitar y ver qué están haciendo mal. Vivimos en un momento donde la política parece la manera de decir las cosas más simples de la forma más complicada. En la Venezuela de hoy es muy difícil encontrar una solución porque lo que hay allí es un grupo de asesinos al mando de las instituciones, en concreto todas ellas están en manos del G2 cubano. Maduro es un títere al que colocaron ahí porque les interesaba. Además, está usurpando el poder porque ni siquiera es venezolano, nació en Colombia. Son un grupo de mafiosos que utilizan los aviones presidenciales y los aeropuertos para pasar droga, y los generales están multimillonarios, con el dinero en paraísos fiscales.

-¿No le ve salida a la crisis?

-Yo creo que es importante que haya una fuerte presión internacional para que haya de una vez por todas elecciones libres. Chaves sólo ganó las primeras elecciones porque la gente estaba cansada del bipartidismo.