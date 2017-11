Lalín abona 21.000 euros a Bram Sniekers tras despedirlo por no acreditar el título para dar clase

El exdirector de la Banda de Lalín, Bram Sniekers, ya no tiene ningún vínculo con el conservatorio de música. El Padroado Cultural opta por el despido objetivo del músico holandés después de que el servicio territorial de Inspección Educativa, adscrito a la Consellería de Educación, le comunicase al Concello de Lalín que está inhabilitado para impartir clase porque no acreditó ningún título medio o superior que le permitiese ejercer la docencia.

Inspección solicitó ese título a Sniekers en abril, pero es que el músico nunca aportó dicha acreditación en los 10 años que lleva ejerciendo como docente en la capital dezana. Ayer la edil de Cultura, Lara Rodríguez, explicó que al despedir a Sniekers, hubo que abonarle 21.000 euros "que salen de las arcas municipales", y que se suman a otros 250.000 que cobró el músico en los últimos 10 años por su labor en el conservatorio.

En un completo repaso que le saca los colores a cualquiera, la concejala recordó que Sniekers fue contratado en 2007 como profesor de trompeta, sin ningún proceso selectivo previo y para cuya plaza se limitó a presentar su curriculum vitae. En 2010 sí se abrió un proceso selectivo, pero es que apenas duró dos semanas, así que no despierta otra cosa que no sea la duda sobre su transparencia. El 9 de junio, el Padroado Cultural aprueba las bases para escoger, por un lado, un docente de trompeta con funciones de dirección y por servicio determinado y, por otro, un docente de violoncello, que ejercería desde el 1 de octubre de ese año hasta el 30 de junio de 2011. El único requisito específico que se pedía, en ambos casos, era poseer el título medio o superior de la especialidad solicitada. Los interesados disponían de 5 días hábiles para presentar la documentación. Las bases se publicaron el 16 de junio y el contrato se hizo el 24, como explica la edil. En 2010 Sniekers aporta su biografía en el curriculum y la descripción de la Banda de Lalín, que ni siquiera es municipal. "El título no aparece por ninguna parte, aunque él dice que sí lo entregó", explica Rodríguez, que añade que desde su gobierno se le pidió en reiteradas ocasiones.

Sniekers tenía una nómina de 3.000 euros al mes por 40 horas semanales de clase, un sueldo que mantuvo cuando abandonó la dirección de la banda en 2014. Rodríguez tiene claro que el proceso que permitió el PP local para fichar a Sniekers "es lamentable, vergonzoso y escandaloso", máxime cuando "hay otros 50 casos de contratos irregulares" que proceden también del anterior ejecutivo. A decir verdad, la situación anómala de Sniekers se mantuvo hasta abril de este año, cuando los contactos entre el cuatripartito e Inspección Educativa forzaron a ésta a reclamar la acreditación del docente, diez años después de un fichaje "a dedo", asegura la concejala. Rodríguez Peña recuerda que en ese momento se precisaba un profesor para el conservatorio "pero se hizo cuadrar esa especialidad" ya que, en realidad, no existe ninguna formación reglada que haga mención a dirección de agrupaciones, añade. Menciona también la "casualidad" de que el ahora conselleiro de Educación, Román Rodríguez, fuese vocal de la comisión ejecutiva que aprobó el contrato en 2010. Sniekers se encontraba de baja laboral desde agosto.