El Sergas descarta suplir al médico y a la enfermera de baja en A Bandeira

La gerencia del CHUS descarta cubrir la baja del médico y de la enfermera del consultorio de A Bandeira, por lo que este centro médico continuará funcionando con un facultativo y una enfermera. Desde el CHUS se explica que los cupos de pacientes que tienen los dos facultativos del centro no son amplios, de modo que puede asumirlos uno de los médicos cuando el otro se encuentra de vacaciones, de días de permiso o de baja. Se corrige también a Aurelio Fernández y se aclara que no hay constancia de que transferencia de tarjetas de pacientes al centro médico de Silleda. Se añade, además, que el consultorio no va a cerrarse.