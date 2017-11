La oposición planta al gobierno en el pleno para aprobar el presupuesto de 2018

El gobierno se quedó solo en la aprobación del presupuesto de A Estrada para 2018. Literalmente. Los tres grupos que integran la oposición municipal -PSdeG-PSOE, Móvete y BNG- escenificaron un plante al ejecutivo que encabeza José López Campos en el pleno extraordinario convocado en la noche de ayer para sacar adelante la cuenta del próximo ejercicio económico. Lo hicieron después de un primer turno de exposiciones y justo cuando el alcalde retomaba el turno de palabra para abrir el debate. La oposición quiso responder así a la decisión del ejecutivo de limitarse a convocar una única comisión de Facenda para presentar los presupuestos, sin dejar margen al análisis, el debate y las aportaciones de las demás fuerzas con representación en la corporación local.

Ante la ausencia del portavoz del grupo popular y responsable de Economía e Facenda, Alberto Blanco, fue el alcalde el que asumió la exposición del único punto en el orden del día. El regidor realizó una exposición dilatada, llegando al detalle de muchas de las partidas que integran el presupuesto. López se tomó su tiempo para explicar los motivos del incremento de esta cuenta -el aumento en la participación de los tributos del Estado y una recaudación que se eleva por la vía de la inspección tributaria realizada en los últimos meses- y para poner de relieve el poco margen de maniobra que conceden el techo de gasto y las exigencias de la estabilidad presupuestaria. Recordó que la oferta de empleo pública está congelada y que el recurso a crédito se reducirá en 2018.

Después de que el alcalde hiciese alusión a buen número de partidas, llegó el turno de palabra a la oposición. La portavoz del PSdeG-PSOE, Belén Louzao, comenzó trasladando su apoyo al portavoz popular -dijo que lo echaba de menos- y recriminó al alcalde que hubiese "destinado más tiempo a hablar que el que le dio a los grupos de la oposición" para abordar estos presupuestos. Louzao expuso las peticiones del PSOE, reclamando que los 200.000 euros de incremento se destinen a gasto social o que, dado que la Edusi realizará una importante inversión en el casco urbano, se compense con un plan plurianual a tres años de inversión en el rural. Recordó que el 60% de la población estradense reside en las parroquias y que estas "reciben una ínfima parte de estos 12 millones de presupuesto".

"No compartimos que este acto se convierta en una mera dación de cuenta del presupuesto", declaró Louzao. "No vamos a participar en este juego. Hay mucho trabajo que hacer y lo tenemos que hacer entre todos. No vamos a participar en este paripé", apostilló antes de dejar de hacer uso de su turno de palabra.

"Es el alcalde de todos, no solo de los votantes del PP, y debe escuchar las propuestas de los demás grupos", dijo la portavoz de Móvete, Mar Blanco, que consideró la decisión del gobierno de no convocar una segunda comisión de Facenda para abrir el debate con la oposición sobre la cuenta de 2018 y dar la oportunidad de que esta presentase enmiendas "una mezcla de desprecio y chulería impropia de quien ostenta el bastón de mando". Blanco Casais expuso también las propuestas que este partido presentó a los medios ante la imposibilidad de hacerlo en una segunda comisión informativa, en parte centradas en promover el ahorro.

Por su parte, el líder del BNG encontró el presupuesto "continuista" y falto de transparencia. Dijo que se acortan los plazos de debate y advirtió un "ocultamiento reiterado de las inversiones". "Ya sé que al PP le gusta tener las cuentas ocultas, va en el ADN del partido", manifestó. Xosé Magariños estimó que el presupuesto de 2018 presentado por el gobierno "está lejos de ser el motor económico" del Concello y recordó al ejecutivo que fomentar el empleo "es poner las bases para que los sectores productivos crezcan y realicen una contratación estable". "Espero que el PP retome la senda del debate", dijo Magariños, que añadió: "la oposición no está solo para escuchar las argumentaciones del gobierno".

Cuando el alcalde se disponía a rebatir las exposiciones de los tres grupos -prometió intentar hacerlo en cinco minutos-, los tres grupos se levantaron por vez primera a la vez y le dejaron con la palabra en la boca. López, visiblemente sorprendido, tardó un momento en reaccionar y pasar de la apertura del debate a la votación. Los apoyos más que nunca en solitario del equipo de gobierno aprobaron los presupuestos municipales para 2018, con la previsión de que el margen temporal les permita entrar en vigor el 1 de enero.

Además de por el acuerdo de los tres grupos de abandonar el salón, el pleno de presupuestos de ayer se recordará por su corta duración: poco más de una hora.