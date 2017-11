Forcarei abre esta tarde la Semana de la Ciencia en su Observatorio Astronómico

El Observatorio Astronómico de Forcarei (OAF) emprende hoy las actividades previstas para la celebración de la Semana de la Ciencia de Forcarei. Lo hará con una charla y una mesa redonda prevista en el Centro Social de la capital forcaricense, a partir de las 18.00 horas. Con posterioridad se planea una jornada de puertas abiertas del observatorio por la noche, arrancando a las 20.30 horas. Las previsiones que barajaba ayer la organización eran de cielo despejado, de manera que se espera una buena visibilidad para ir recorriendo la bóveda celeste mediante las constelaciones.

Las actividades continúan el 24 de noviembre en Vigo con la ponencia Cosmología en la historia y una nueva observación astronómica, con reconocimiento de constelaciones a simple vista. El sábado 25 el foco vuelve a ponerse en Forcarei, con una nueva observación en As Casetas. Todas las actividades son de acceso libre hasta completar el aforo, de manera que no es preciso reservar. No obstante, se apunta que las propuestas están sujetas a las condiciones meteorológicas.