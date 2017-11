Vagalumes recuerda con una semana de actos culturales y una ofrenda floral a Olimpio Arca

La asociación cultural Vagalumes presentó en la mañana de ayer los actos diseñados para su Semana de Lembranza de Olimpio Arca Caldas con motivo del tercer aniversario de su fallecimiento. El colectivo pretende recordar el ejemplo de este prolífico investigador, escritor y dinamizador en algunas de sus facetas, caso de la vertiente teatral y de su labor de difusión del Entroido da Ulla.

Los días 22 y 23 de noviembre se celebrará la II Mostra de Teatro Escolar Olimpio Arca Caldas, con la participación de un elevado número de centros educativos del municipio. El miércoles 22 tocará el turno a los colegios de Primaria, desde las 18.30 horas en el Teatro Principal. El CEIP Cabada Vázquez pondrá en escena O burro de Xan; el Pérez Viondi presentará O galo e o raposo; el colegio Figueiroa actuará con Contemplando unha estrela y o Foxo presenta O libro dos porcos. Los alumnos de Secundaria tomarán el relevo el día 23. El IES Manuel García Barros presenta A min o que me gusta é o teatro. Le seguirá el IES Número 1 con As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas. El CPR Nosa Señora de Lourdes representará O mercador de Venecia y el IES Antón Losada Diéguez As avelaíñas chamadas...

Seguidamente, el viernes 24 se celebrará una mesa redonda sobre el Entroido da Ulla, incidiendo en la participación de Olimpio Arca en su difusión. En este encuentro se proyectará una entrevista inédita sobre este tema que el ANPA del CEIP Manuel Villar Paramá le realizó a Arca Caldas. En la mesa redonda intervendrán Manuel Reices y Constantino Regueira. Vagalumes tiene intención de dedicar cada año a un aspecto de la multidisciplinaridad del autor.

Finalmente, el 25 de noviembre está prevista la realización de una ofrenda floral antela tumba de Olimpio Arca, con intervenciones de integrantes de Vagalumes y del escritor estradense Xosé Luna Sanmartín. Será a las 12.00 horas. El acto contará con la participación de una gaiteira del grupo Retrouso de Ouzande.