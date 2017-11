El seguimiento de la huelga estudiantil oscila entre el 40% y la práctica totalidad

La primera huelga del presente curso contra la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) registró ayer, a grandes rasgos, un respaldo notable por parte de los estudiantes de Deza y Tabeirós-Montes. Estaban convocados al parón los alumnos de tercer y cuarto de Secundaria, así como los de Bachillerato y ciclos formativos, amén de los universitarios.

El índice de seguimiento varía según los centros, moviéndose en porcentajes del 40% (caso del IES Aller Ulloa, donde 202 alumnos no acudieron a las clases) y la práctica totalidad de estudiantes del Chano Piñeiro, en Forcarei, o del Laxeiro, también en Lalín. Es en este centro donde se da el respaldo más alto a la huelga que convocó el colectivo Erguer. Fueron 404 alumnos los que se ausentaron de las clases, es decir, el 98,5% del total convocado: se sumaron al paro los 101 matriculados en ciclos formativos así como los 73 de cuarto de ESO, mientras que sólo estuvo en clase uno de los 114 alumnos de Bachillerato y otros cinco de los 76 de tercero de ESO. En Lalín otro de los centros afectados, en teoría, por la huelga, es el colegio Sagrado Corazón, pero en este caso todos sus alumnos convocados acudieron a las clases, como en cualquier día normal.

No ocurre lo mismo en el otro centro concertado de Deza, el colegio María Inmaculada, en Silleda. En este caso, secundaron la jornada de protesta sus 15 alumnos de segundo de Bachillerato. Sin salir de Trasdeza, el IES Pintor Colmeiro registró un seguimiento del 60%, ya que no acudieron a clase 120 de sus en torno a 200 estudiantes. El Marco do Camballón, en Vila de Cruces, la adhesión a la jornada de paro fue mayor, con un 80% de alumnos (139, en concreto) fuera de las aulas.

Ya en tierras de Tabeirós-Terra de Montes, en los institutos de A Estrada el seguimiento resulta más tibio que en los dezanos. Según los datos que facilitan los centros, al paro acudió el 65% de los alumnos convocados del IES Número 1, mientras que el porcentaje sube al 70% en el Antón Losada. Esta Redacción no pudo obtener las cifras del Manuel García Barros. Por último, y como ya indicamos, en el instituto Chano Piñeiro, de Forcarei, se da otro de los porcentajes más altos de la zona al faltar a clases el 96% de los alumnos.

La huelga que convocó la organización estudiantil Erguer contaba con el apoyo de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público e incluyó una concentración, a mediodía, en la Praza da Igrexa de Lalín. Acudió apenas una decena de estudiantes, parapetados tras una pancarta en la que se reclamaba una ley autonómica alternativa a los trabajos que se realizan en la subcomisión del Congreso de Diputados para lograr un pacto educativo y que se sospecha que están paralizados. Igual que en Lalín, también hubo concentraciones en Vilagarcía, Cangas, Moaña y Melide, además de en las siete grandes ciudades. La responsable de Erguer, Iria Figueroa, calcula que en toda Galicia en torno al 90% de estudiantes de ciclos formativos, Secundaria, Bachillerato y grados universitarios se sumó al paro.

Iria Figueroa asegura que el colectivo no tiene nada que ver con ningún partido político, e insiste en que la Lomce, lejos de estar paralizada, continúa vigente y aplicándose en todo el estado, salvo en lo relativo a las reválidas. Desde la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público días atrás uno de sus representantes, Suso Bermello, aseguró que el gobierno estatal en realidad aprovecha la coyuntura política para implantar la también conocida como Ley Wert frente a una oposición "que incumple sus compromisos y que es incapaz de impedir el atasco de la citada subcomisión.