Afectados por los microcortes en Rodeiro denuncian ahora falta de línea telefónica

Los vecinos de Rodeiro afectados por los microcortes de luz se enfrentan ahora a un nuevo problema derivado de este. Ahora, numerosos habitantes del Concello de Rodeiro se quedan sin línea telefónica después de que se produzca un microcorte. La cuestión está en que en muchas ocasiones el servicio no se recupera rápidamente y puede tardar horas, incluso días, provocando un problema sobretodo a los vecinos de mayor edad que no tienen teléfono móvil y no pueden comunicarse.

Desde la Plataforma de Afectados polo Suministro Eléctrico no Concello de Rodeiro (Pacse) explican que se ha mejorado la situación. Después de la creación del colectivo , tras hablar con Fenosa, la empresa comenzó a trabajar en el problema, por esta misma manera, se realizaron cortes de luz con el objetivo de subsanar los microcortes. Asimismo, según explica Samuel Porto de Pacse "Fenosa nos avisa para que sepamos que se van a realizar cortes, además ya están colocando nuevos aparatos para solucionar lo que ocurría".

Así, aunque se ha dado un gran paso en cuanto a las deficiencias con el suministro de electricidad, ahora el problema está en el servicio de telefonía fijo. Después de que haya un corto, sea intencionado por Fenosa o no, la línea de teléfono fijo tarda en restaurar, tanto es así que en alguna ocasión se ha recuperado días después. De hecho, en el día de ayer, según mantiene Porto, ni tan siquiera el centro de salud ni el Concello tenían servicio telefónico.

Ante esta situación, lo que han intentado los afectados es ponerse con la empresa propietaria del cableado, Telefónica, para comunicarle lo que estaba sucediendo. Sin embargo, a pesar de los diferentes intentos por parte de la plataforma, no han podido contactar con la empresa como sí pudieron en su momento con Fenosa. De hecho, "ni el propio alcalde ha podido conseguir una manera de explicarles el problema", reconoce Porto. Asimismo, la alternativa que han decidido seguir es que cada uno de los afectados informe a la empresa con la que tiene contratado el servicio -que no tiene por qué ser la misma que la propietaria de la infraestructura- de que hay una incidencia en la línea, para que al aunar todas las incidencias se revise el cableado.

Que el municipio se vea afectado por la línea telefónica supone un gran problema para las personas de mayor edad y que no tienen teléfono móvil y que, por lo tanto, quedan incomunicadas en cualquiera situación. De ahí que se demande con urgencia que se arregle el problema, que parece que tiene una difícil solución.