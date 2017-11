Cuiña propone elevar un tramo la antena de TDT en Parada para mejorar la señal

El alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, y el edil de Obras e Servizos, Klaus Brey, se reunieron ayer con los vecinos de la parroquia de Parada para explicarles qué medidas se acometerán de cara a mejorar la cobertura de la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT). En principio, los técnicos proponían un cambio de ubicación del repetidos de Cameixa, pero las mediciones del martes desvelaron algunas zonas de sombra, así que desde el Concello se apuesta por elevar la antena un nuevo tramo, de unos tres metros, para optimizar la señal de entrada, "donde parece que está el problema de las interrupciones de las emisiones", explica el regidor.

Hoy mismo el gobierno local contactará con la empresa que colocó la torre para que, en caso de que la estructura no valga, se construya una nueva torreta que mejore los problemas de la señal no solo en Parada, sino también a otras parroquias como Laro o Refoxos. El repetidor ya se sometió a obras en los último años, como una elevación anterior. Hace ya seis años el Concello firmó un convenio con la Secretaría Xeral de Medios para colocar dicha antena. Desde 2013 se han pedido varias revisiones debido a que la masa forestal o las tormentas afectaban al buen funcionamiento del repetidos. No es el único fallo que se detecta en las emisiones de TDT del municipio, puesto que también se revisará el repetidos de Graba, ya que varios usuarios se quejan de problemas en la recepción de la señal.