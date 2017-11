Matalobos vivirá el 10 de diciembre la Festa dos Callos que estuvo a punto de suspender por luto

La parroquia estradense de Matalobos acogerá finalmente el próximo mes de diciembre su ya tradicional Festa dos Callos, que este año estuvo a punto de suspenderse por luto. Y es que la comisión organizadora de esta característica celebración gastronómica se vio sumida en una profunda tristeza a raíz del fallecimiento por enfermedad de dos de sus integrantes más animosas: Teresa Camba y Susi Pena. La pérdida de la primera en abril y de la segunda en agosto les llevó a plantearse seriamente no celebrar la duodécima edición de la Festa dos Callos. De hecho, en otras circunstancias ya hubiesen comenzado a organizarla a finales de septiembre. Pero este año no se pusieron manos a la obra hasta el presente mes de noviembre.

Ha sido ahora cuando la comisión organizadora decidió "in extremis" organizar la fiesta. Los ánimos que les dieron sus vecinos y, muy especialmente la implicación de la pareja a la que este año le corresponde organizar la parte religiosa de la celebración en honor a Santa Eulalia –Jose Fraiz y María del Mar García– les ha convencido de que continuar es el mejor modo de "honrar la memoria" de sus dos compañeras fallecidas en el último año e incluso de Miguel Castro, otro de los impulsores de la fiesta, fallecido hace ya seis años.

Así lo explicó la presidenta de la Comisión de Fiestas de Santa Eulalia de Matalobos, Lucía Seoane, indicando que –si bien la organización arranca con mes y medio de retraso respecto de años anteriores– "todo va sobre ruedas".

La XII Festa dos Callos se celebrará el domingo 10 de diciembre bajo una carpa con calefacción, como viene siendo habitual. La organización mantiene invariables el lema y el precio. Ofrecerá "callos a fartar" por 10 euros para adultos y por 5 para niños. Los asistentes podrán repetir las veces que lo deseen. Los tickets se pondrán a la venta a finales de esta semana en los lugares de costumbre: la Taberna de Aurora y O Asador de Leo en Matalobos, A Parra (Souto de Vea) y, ya en la villa, en O Paradero y A Esmorga en la Zona dos Viños y Leicures, respectivamente. Los grupos de 5 personas o más podrán garantizarse que les toca sentarse juntos. Asimismo, también será posible adquirir los callos para llevarlos a casa, a 7 euros.

La cocinera de la Taberna de Aurora, Aurora Loureiro, se encargará de elaborar los callos como de costumbre, contando con la colaboración de varias mujeres de la organización: Carmen Louzao, María del Carmen Rodríguez, María José Rosende, Isabel Suárez y Ángeles Pena.

Si la misa cantada por un coro aun por determinar dará comienzo a las 13.30 horas, la comida empezará a las 14.30. Dos horas más tarde, tras la degustación de callos, tendrá lugar una exhibición de bailes de salón y la actuación de una orquesta todavía por concretar.