Cuiña negocia con la TVG la gala del Cocido, repetirá el bus y habrá promoción en Madrid

El Concello de Lalín lleva meses trabajando en la organización de la próxima Feira do Cocido, que el 4 de febrero cumplirá medio siglo de vida. Una de las primeras iniciativas, el diseño del pin, saldrá de un concurso entre escolares con medio millar de trabajos presentados y cuyo resultado podría definirse ya mañana en la reunión del jurado.

Además, el gobierno municipal está tratando de encauzar otros eventos como la gala televisiva que este año, por primera vez, tras casi dos décadas, la TVG no emitió en directo desde la localidad. El alcalde, Rafael Cuiña, afirmó ayer en una entrevista en una radio comarcal que en próximos días se reunirá con la dirección del ente autonómico para tratar de garantizar esta gala, que gusta a una parte importante de la población. "Por nosotros no va a quedar", dijo, como avance de su encuentro previsto para el próximo jueves con la directora de la TVG, Rosa Vilas. En un Cocido que manejará un presupuesto semejante al de los últimos años pese a tratarse de una edición especial, el mandatario se citará el 22 con representantes de las empresas patrocinadoras Mahou y Gadisa para ver los convenios. También, dijo, pedirá "un esfuerzo especial" a la entidad financiera Abanca, otra de las empresas colaboradoras con la fiesta. Lo que sí repetirá por tercer año consecutivo es la propuesta del Bus do Cocido, mediante la que la cita gastronómica será divulgada en distintos municipios o ciudades, después de que en los dos últimos ejercicios ya recalase en las principales gallegas o en Oporto, en Portugal. Cuiña también aseguró que está encima de la mesa la organización de una actividad de promoción en Madrid por tratarse de las bodas de oro del Cocido. La próxima semana volverán a visitar el Lalín Arena representantes del los actores Roberto Vilar y Víctor Fábregas. La pareja que formó el dúo cómico Os Tonechos volverá a juntarse en Lalín la víspera del día grande del Cocido para un espectáculo de despedida ya definitiva.

En lo que respecta a la elección de la persona encargada de realizar el pregón, Cuiña dijo que el gobierno maneja a estas alturas "dos o tres nombres", pero que garantizar que estas propuestas se cierren es muy complicado. Sí aseguró que no será un político el encargado de pregonar la 50ª Feira do Cocido y que sí, preferentemente será una persona gallega.