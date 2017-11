El Concello de A Estrada organiza su IV Campus Deportivo de Nadal

El Departamento de Deportes del Concello de A Estrada, que dirige el edil Ismael Pena, programa la cuarta edición de su Campus Deportivo de Nadal para el período vacacional navideño. Organizado con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en las familias estradenses, va dirigido a niños de entre 5 y 12 años de edad. Tendrá lugar en la zona deportiva de 10.00 a 14.00 horas, desarrollándose entre los nueve días comprendidos entre el 22 de diciembre y el 5 de enero (22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre así como 2, 3, 4 y 5 de enero).

Fuentes municipales indicaron que su precio ascenderá a 25 euros por participante si bien esa tarifa se verá reducida si participan varios miembros de una misma unidad familiar. En ese caso, para el segundo miembro de la familia el precio quedará fijado en 15 euros; para el tercero en 10; y a partir del cuarto, el servicio será completamente gratuito. Aunque el Campus Deportivo de Nadal se hace para propiciar la conciliación de la vida familiar y laboral en las familias estradenses, la iniciativa estará abierta a todos los niños, inde-pendientemente de que estén empadronados o no en el término municipal de A Estrada.

Entre las actividades que ofertará el IV Campus Deportivo de Nadal cabe mencionar fútbol, baloncesto, atletismo, bádminton, tenis, ciclismo, talleres y juegos de iniciación para los más pequeños. No hay límite de plazas para la inscripción pero para que el campus se lleve a cabo deberá haber al menos 10 personas anotadas.

En cuanto al plazo de inscripción, se abrirá el próximo lunes 4 de diciembre y concluirá el sábado 16 de diciembre. Los interesados en formalizar la inscripción -sin realizar pago de ningún tipo- deberán hacerlo de manera presencial en el Departamento de Estatística del Concello de A Estrada, sito en la planta baja de la casa consistorial. La inscripción deberá ser realizada por el padre, la madre o el tutor legal del menor. Fuentes municipales hicieron especial hincapié en que no se podrán realizar inscripciones en el nombre de terceras personas. En cuanto al pago, se realizará al inicio de la actividad.