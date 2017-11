La asociación Autónomos Unidos Para Actuar suma adhesiones en la comarca

El colectivo Autónomos Unidos Para Actuar (AUPA), creado en junio de este año como un grupo de Facebook, nace para denunciar el malestar por la denominada Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y el aumento de la cuota a estos cotizantes del 3%. A juicio de esta entidad, que suma adhesiones en la comarca, la normativa es insuficiente y no refleja ninguna mejora para los trabajadores por cuenta propia, "que llevan años esperando una ley que mejore la actual situación de miseria en la que la inmensa mayoría del mismo se encuentra". La organización, que tiene en la zona a representantes como la empresa lalinense Senandecor, recalca que existe un claro afán recaudatorio del Gobierno central, una vez que todas las medidas no entrarán en vigor hasta los años 2018 y 2019, siendo la única activa por el momento la que carga más la cuota de la Seguridad Social. AUPA censura las políticas que oprimen a los ciudadanos y los autónomos en particular, por eso muestra su desacuerdo con la normativa tributaria. Se define como grupo apolítico no vinculado a sindicatos o asociaciones y llega para reivindicar derechos.