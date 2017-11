7Setenta convence en A Estrada

El batería y el bajista del grupo vilagarciano 7Setenta, los estradenses Javier Paz y Álex Lorenzo, vivieron con intensidad el concierto de éxitos de los 70 que su banda ofreció en la noche del sábado en el Teatro Principal de A Estrada. Tocaban en casa con el apoyo de una sección de metal del Conservatorio, que les acompañó en varios temas. Fueron profetas en su tierra.

Sin duda, fue una noche para recordar. La banda vilagarciana 7Setenta evocó lo mejor de la música de los 70 en la noche del sábado en un exitoso concierto en el Teatro Principal de A Estrada. Una selección de los mejores temas de su repertorio convenció al respetable en un concierto de entrada gratuita que, además, tenía una vertiente solidaria, al estar enmarcado en la serie de conciertos ofrecidos por 7Setenta en virtud de un acuerdo con la Liga Reumatolóxica Galega para sensibilizar a la sociedad de los graves problemas que las dolencias remáticas le causan a muchos jóvenes

Pero si a alguien le quedará grabado a fuego en la memoria el concierto del sábado es precisamente a dos integrantes de 7Setenta que, además, son estradenses: el batería Javier Paz y el bajista Álex Lorenzo. Para ellos, fue una noche muy especial, que vivieron con intensidad. Para Paz, tenía, además, el aliciente de actuar en el Teatro, en el que -dada su condición de empleado municipal- tantas veces trabajó como técnico.

Sobre el escenario les acompañó, además, en tres temas de Joe Cocker -"The letter", "You can leave your hat on" o "Unchain my heart"- una sección de metal del Conservatorio local formada por 5 músicos. Fue una noche para la buena música, en la que sonaron célebres temas de Pink Floyd, los Beatles, los Rolling Stones oNeil Young y canciones inolvidables de la música española como "No dudaría" de Antonio Flores, "Ojos de gata" de Los Secretos" o "Insurrección" de El Último de la Fila.