Triunfo local en la primera fase del "slam" A Estrada das Letras

En un café, como marcan los cánones de las clásicas tertulias literarias pero con las normas renovadas del "slam" estadounidense, se celebró en la noche del sábado en A Estrada la primera fase del II Certame Literario A Estrada das Letras. Fue una noche para paladear textos literarios originales de los autores participantes. Tres eran de A Estrada. La cuarta de Cuntis. Tras toda una noche de lectura pública de versos, fragmentos de relatos y hasta de novela erótica, el público proclamó vencedora a la estradense Noela Martino.

A priori, no lo tenía fácil. Enfrente tuvo a dos de las plumas estradenses que en el último año han dado más que hablar: Sindo Villamayor (ganador del primer slam A Estrada das Letras y del segundo accésit de poesía del XXII Certame Literario Manuel Orestes Rodríguez López con su poema As mulleres e as augas ) y a Chus Iglesias, la autora de la novela erótica "Fuera de juego" que ha causado furor en los últimos meses en A Estrada y que llegó a situarse los primeros puestos de venta de literatura erótica -e incluso de temática general- en Amazon en agosto, después de que su libro -que salió a la venta en papel el 8 de mayo- tuviese que ser reeditado apenas un mes después dada su óptima acogida. Precisamente fragmentos de "Fuera de juego" pusieron la nota picante a una noche en la que la organizadora de A Estrada das Letras y primera finalista del certamen del pasado año, Susana Perol, también leyó poemas eróticos de elaboración propia.

El sábado A Estrada das Letras celebra su segunda fase y elegirá segundo finalista. El tercero se seleccionará el 25, antes de que los tres finalistas disputen la final, en un formato en el que no podrán exceder los 3 minutos al micrófono con letras propias y un recitado no alterado por música ni por efectos sonoros. Solo literatura. En estado puro.