"Este trabajo es una filosofía de vida; te tiene que gustar"

-¿Le gustaría volver al textil?

-No, y eso que es un mundo que me gustó mucho. Yo creo que descubrí ahora mi verdadera vocación. Te confieso que me siento feliz cuando estoy en el Doña Maruja. Cuando me dicen que es un trabajo esclavo les preguntó qué trabajo no lo es en estos tiempos. Los fines de semana los aprovechamos para darle servicio a la gente, pero tienes que tomártelo de otra manera. La hostelería es una filosofía de vida, o te gusta o estás copado. También es muy importante poder contar con un personal que le guste también.

-Supongo que también será gratificante que la clientela responda a esa oferta con fidelidad.

-La fidelización de los clientes es algo que te motiva cada día, y te sientes muy agradecido. Me pasó un detalle muy curioso y que no me lo esperaba porque cuando inicias un negocio nuevo te preguntas qué perfil de cliente vas a tener. Bueno, pues me sorprende comprobar que tenemos a gente muy joven y súper fiel, que viene todas las tardes a tomar un Cola Cao, y a lado te puedes encontrar a sus padres en la mesa de al lado. Es algo que me sorprendió muchísimo, pero también me gratifica porque es la muestra de que estamos haciendo algo bien.

-¿Sigue a su equipo de balonmano en el Lalín Arena?

-Siempre que puedo suelo ver los partidos. Yo empecé tarde en el balonmano, porque ahora los chavales empiezan ahora con apenas cuatro añitos. Siempre jugué en el Balonmán Lalín, menos un año que me fui a Ribadavia porque pagaban muy bien, y aprovechamos algunos para escaparnos y jugar allí una temporada. Procuro no perderme ningún partido porque me lo paso muy bien viendo a este equipo que hay ahora.