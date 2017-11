Seis espacios protegidos de Deza y Tabeirós-Montes, en el proyecto DepoVerde

Seis espacios protegidos de las comarcas de Tabeirós-Terra de Montes y Deza considerados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) se podrán beneficiar del proyecto DepoVerde 2017, impulsado por la Diputación para mejorar la empleabilidad de las zonas medioambientalmente protegidas de la provincia de Pontevedra. El proyecto, que acaba de ser aprobado por la junta de gobierno de la Diputación, está dotado con un presupuesto de 138.387,38 euros y cuenta con financiación de fondos europeos a través de Empleaverde 2017 de la Fundación Biodiversidad.

El Monte do Faro, el Sistema Fluvial Ulla-Deza, el Río Lérez, las Brañas de Xestoso, la Serra do Candán e do Cando y los Sobreirais do Arnego podrán beneficiarse de este proyecto ideado para desarrollarse en zonas de la Rede Natura y destinado a personas interesadas en llevar a cabo una iniciativa empresarial en estos espacios o que pretendan trabajar en los sectores hortofructícola o apícola.

En estos seis ámbitos de las comarcas, se podrían impulsar iniciativas productivas de esta índole, al igual que otros LIC de la provincia como las Illas Cíes, A Ramallosa, el Complexo Ons-O Gove, el Monte Aloia, el Río Tea, el Baixo Miño, el Cabo Udra, la Costa da Vela, las Gándaras de Budiño, las Illas Estelas o la Enseada de San Simón.

Al abrigo de este programa se impartirán 16 acciones formativas relacionadas con la apicultura y la hortofruticultura sostenibles.