saturnino lópez campos "Estoy convencido de que el futuro de Lalín pasa por apostar por el sector servicios"

Todo el mundo en Lalín lo conoce por su apelativo de "Tuni", que tiene su origen en el nombre de su padrino, Tuno Valdés. El próximo mes de enero se cumplen dos años de la apertura del Doña Maruja-Gastrobar, en el número 6 de la Praza da Torre de Lalín, un local con encanto ubicado en un edificio cargado de historia y que se ha ganado una merecida fama de establecimiento acogedor.

-¿Cómo está siendo su incursión en el sector de la hostelería?

-La experiencia personal está siendo preciosa porque descubrí que es un mundo que me apasiona. Y eso que nos costó empezar porque hoy en día en este mundo tienes que estar muy preparado y formarte para ello. Éramos muy conscientes de que teníamos que estar muy preparados para abrir, aún metiendo la pata cada día.

-¿Esperaban tanto éxito?

-A mí me sorprendió muchísimo que le llame la atención a la gente que viene de fuera de Lalín. La gente te dice que son de Madrid, Barcelona, A Coruña, pero comentan que transmitimos algo distinto al concepto típico de restaurante. Nos costó muchísimo encontrar la casa, yo estuvo un año y medio buscando el sitio ideal, ese perfil de casa que tenemos ahora. Quería que la gente que viniera al Maruja se encontrara como en casa. Es complicado, de todas formas.

-¿El espacio condiciona mucho en un edificio tan antiguo?

-El handicap que tiene esta casa es que al tener varias alturas nos costó adaptarla a nivel servicio. Por eso es importante formar al personal y es un proceso muy largo.

-No le preguntó cuánto le costó la reforma porque sé que no me lo dirá, pero pienso que esas obras tienen que estar muy meditadas.

-De hecho, fue una obra muy larga, y no, no te pienso decir cuánto nos costó (risas). Pero, bueno, hace poco estuve en una charla de Ferrán Adriá y él comentaba que la gente se cree que montar un negocio de hostelería es fácil, pero lo difícil es trasmitir tu idea de negocio. Y decía que el proceso para montar un restaurante es de entre año y medio y dos años, que fue lo que nos llevó a nosotros. Entonces pensé que no íbamos nada desencaminados. Porque estudias mucho qué es lo que quieres y cómo lo quieres, y sobre todo que la gente llegue a entender ese concepto.

-¿Falta mucho para llegar a esa fase de consolidación del Doña Maruja-Gastrobar en Lalín?

-Yo creo que estamos a medio camino, a pesar de que tengo una empleada que se está introduciendo en el mundo del vino, y yo también acabé el curso de sumiller profesional. Es un proceso largo, pero a mí me parece fundamental.

-¿Qué grado de culpa tiene el Doña Maruja en esa especie de renacimiento de la hostelería local?

-Es probable. De todas formas, creo que Lalín en parte está infravalorado en ese sentido. Históricamente, Lalín siempre tuvo grandísimos hosteleros y, a lo mejor, no somos conscientes de ello en el pueblo. El problema de los hosteleros de Lalín es que no nos sabemos vender. Tampoco aprovechamos lo que deberíamos una herramienta como la de las redes sociales. Aquí hay gente espectacular. El otro día fue a cenar a La Molinera y te quedas con la boca abierta, o te vas a Cabanas y Carlota te muestra una carta de vinos espectacular, luego tienes a Currás o A Cunca, que están haciendo las cosas muy bien con ese relevo generacional. Yo creo que tenemos un tejido hostelero muy importante. El futuro de Lalín pasa un poco por apostar decididamente por el sector servicios.

-¿En qué se basa?

-Estratégicamente estamos bien ubicados, tenemos los dos tramos del Camino de Santiago muy cerquita, tenemos unos alrededores espectaculares, y eso también habría que explotarlo un poco más.

-¿Estos nuevos tiempos de la hostelería responden a los nuevos tiempos políticos del municipio?

-Evidentemente, la apuesta de esta gente que entró con la idea de darle un cambio a esto me parece muy importante. Es algo que estaba un poco abandonado, probablemente porque lo tenemos tan cerca que no lo valoramos lo suficiente. Es verdad que hay más cultura de vida sana, de cambiar la rutina, y ellos sí que fueron capaces de captar esa demanda de la gente que está interesada en esos temas, eso es algo que se nota mucho.