Medio millar de escolares presentan sus dibujos para la elección del pin del Cocido

La concejala de Cultura de Lalín, Lara Rodríguez Peña, adelantó ayer que el Concello recibió en torno a medio millar de dibujos elaborados por alumnos de centros escolares del municipio que forman parte del concurso que servirá para definir el pin de la edición número 50 de la Feira do Cocido, que celebrará su día grande el 4 de febrero. La selección es definitiva, una vez que el plazo de recepción de originales ya finalizó.

El jurado de este certamen se reunirá el próximo día 15 de este mes para deliberar y emitir un fallo en el menor tiempo posible. El tribunal estará compuesto por la concejala de Cultura y por el alcalde, Rafael Cuiña, ambos con voz pero sin voto. Sí tendrán potestad para evaluar las mejores propuestas el técnico de Cultura Damián Paío, el poeta y narrador Celso Fernández Sanmartín, por los artistas plásticos Xulia Ferradás y Armindo Salgueiro y por la historiadora del arte y miembro de la Asociación Cultural O Naranxo Cristina Castro.

Este certamen constituye una de la muchas novedades que tendrá la Feira do Cocido y que en cuya organización se busca la mayor participación e implicación social. Precisamente este concurso busca involucrar también a los más jóvenes "en la celebración de una fiesta que ya es un patrimonio común de todos y que tampoco debe resultar ajena".

Este concurso surge bajo la filosofía de que todo el mundo se sienta orgulloso de formar parte de la celebración de la Feira do Cocido. Mediante el mismo, el alumnado de los centros educativos del municipio realizó sus diseños con el pin de la fiesta, teniendo como modelo de manera íntegra o parcial, para la elaboración de uno de los principales símbolos de identidad de la cita gastronómica. El Concello destaca que como viene siendo habitual en los últimos años, con este diseño se elaboran millares de insignias que acaban siendo distribuidos en su inmensa mayoría entre los restaurantes participantes en el Mes do Cocido, que tradicionalmente se extiende entre el 15 de enero y el 14 de febrero. De este modo, cada comensal que se acerque en este período a degustar el plato estrella de la gastronomía lalinense recibirá una de estas piezas conmemorativas. Se espera que las figuras que representan la esencia del Cocido y realzan como en cada edición los valores gastronómicos del cerdo, puedan estar ya disponibles en los diferentes establecimientos antes de que finalice el presente año y de no ser posible, sí ya para el Mes do Cocido; es decir, a partir de mediados del mes de enero.